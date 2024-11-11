Маршрут следования и продажа билетов
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17:00
1 ч. 25 мин.
18:25
17
Маршрут следования поезда 6138 Минеральные Воды — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минеральные Воды — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минеральные Воды
17:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 3км
17:04
17:05
2 км.
0 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 5км
17:07
17:08
4 км.
0 ч. 7 мин.
Змейка
17:11
17:11
7 км.
0 ч. 11 мин.
Бештау
17:18
17:19
11 км.
0 ч. 18 мин.
Иноземцево
17:22
17:23
13 км.
0 ч. 22 мин.
Машук
17:25
17:26
15 км.
0 ч. 25 мин.
Лермонтовский
17:29
17:30
17 км.
0 ч. 29 мин.
Пятигорск
17:35
17:36
19 км.
0 ч. 35 мин.
Новопятигорск
17:39
17:40
22 км.
0 ч. 39 мин.
Скачки
17:43
17:44
23 км.
0 ч. 43 мин.
Золотушка
17:48
17:49
29 км.
0 ч. 48 мин.
Ессентуки
17:56
17:57
33 км.
0 ч. 56 мин.
Белый Уголь
18:02
18:03
37 км.
1 ч. 2 мин.
Подкумок
18:11
18:12
44 км.
1 ч. 11 мин.
Минутка
18:19
18:20
49 км.
1 ч. 19 мин.
Кисловодск
18:25
51 км.
1 ч. 25 мин.
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