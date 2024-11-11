Маршрут следования и продажа билетов
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18:00
1 ч. 30 мин.
19:30
17
Маршрут следования поезда 6137 Кисловодск — Минеральные Воды на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кисловодск — Минеральные Воды с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кисловодск
18:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Минутка
18:04
18:05
2 км.
0 ч. 4 мин.
Подкумок
18:12
18:14
7 км.
0 ч. 12 мин.
Белый Уголь
18:20
18:21
14 км.
0 ч. 20 мин.
Ессентуки
18:27
18:30
18 км.
0 ч. 27 мин.
Золотушка
18:34
18:35
22 км.
0 ч. 34 мин.
Скачки
18:41
18:44
28 км.
0 ч. 41 мин.
Новопятигорск
18:46
18:47
29 км.
0 ч. 46 мин.
Пятигорск
18:50
18:54
32 км.
0 ч. 50 мин.
Лермонтовский
18:59
19:00
34 км.
0 ч. 59 мин.
Машук
19:02
19:03
36 км.
1 ч. 2 мин.
Иноземцево
19:05
19:06
38 км.
1 ч. 5 мин.
Бештау
19:11
19:12
40 км.
1 ч. 11 мин.
Змейка
19:17
19:18
44 км.
1 ч. 17 мин.
Остановочный пункт 5км
19:21
19:22
47 км.
1 ч. 21 мин.
Остановочный пункт 3км
19:24
19:25
49 км.
1 ч. 24 мин.
Минеральные Воды
19:30
51 км.
1 ч. 30 мин.
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