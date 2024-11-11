Маршрут следования и продажа билетов
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16:30
1 ч. 24 мин.
17:54
17
Маршрут следования поезда 6129 Кисловодск — Минеральные Воды на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кисловодск — Минеральные Воды с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кисловодск
16:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Минутка
16:34
16:35
2 км.
0 ч. 4 мин.
Подкумок
16:42
16:43
7 км.
0 ч. 12 мин.
Белый Уголь
16:49
16:50
14 км.
0 ч. 19 мин.
Ессентуки
16:56
16:57
18 км.
0 ч. 26 мин.
Золотушка
17:01
17:02
22 км.
0 ч. 31 мин.
Скачки
17:08
17:09
28 км.
0 ч. 38 мин.
Новопятигорск
17:11
17:12
29 км.
0 ч. 41 мин.
Пятигорск
17:15
17:16
32 км.
0 ч. 45 мин.
Лермонтовский
17:21
17:23
34 км.
0 ч. 51 мин.
Машук
17:25
17:26
36 км.
0 ч. 55 мин.
Иноземцево
17:28
17:29
38 км.
0 ч. 58 мин.
Бештау
17:34
17:36
40 км.
1 ч. 4 мин.
Змейка
17:41
17:42
44 км.
1 ч. 11 мин.
Остановочный пункт 5км
17:45
17:46
47 км.
1 ч. 15 мин.
Остановочный пункт 3км
17:48
17:49
49 км.
1 ч. 18 мин.
Минеральные Воды
17:54
51 км.
1 ч. 24 мин.
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