Маршрут следования и продажа билетов
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11:30
1 ч. 22 мин.
12:52
17
Маршрут следования поезда 6119 Кисловодск — Минеральные Воды на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кисловодск — Минеральные Воды с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кисловодск
11:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Минутка
11:34
11:35
2 км.
0 ч. 4 мин.
Подкумок
11:42
11:43
7 км.
0 ч. 12 мин.
Белый Уголь
11:49
11:50
14 км.
0 ч. 19 мин.
Ессентуки
11:56
11:57
18 км.
0 ч. 26 мин.
Золотушка
12:01
12:02
22 км.
0 ч. 31 мин.
Скачки
12:08
12:09
28 км.
0 ч. 38 мин.
Новопятигорск
12:11
12:12
29 км.
0 ч. 41 мин.
Пятигорск
12:15
12:16
32 км.
0 ч. 45 мин.
Лермонтовский
12:21
12:22
34 км.
0 ч. 51 мин.
Машук
12:24
12:25
36 км.
0 ч. 54 мин.
Иноземцево
12:27
12:28
38 км.
0 ч. 57 мин.
Бештау
12:33
12:34
40 км.
1 ч. 3 мин.
Змейка
12:39
12:40
44 км.
1 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 5км
12:43
12:44
47 км.
1 ч. 13 мин.
Остановочный пункт 3км
12:46
12:47
49 км.
1 ч. 16 мин.
Минеральные Воды
12:52
51 км.
1 ч. 22 мин.
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