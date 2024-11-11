Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6117 Калуга — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Калуга — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Калуга 1
20:33
0 км.
0 ч. 0 мин.
Азарово
20:40
20:40
4 км.
0 ч. 7 мин.
Остановочный пункт 154км
Садовая
20:46
20:47
9 км.
0 ч. 13 мин.
Муратовка
20:52
20:52
12 км.
0 ч. 19 мин.
Тихонова Пустынь
20:56
20:57
14 км.
0 ч. 23 мин.
Остановочный пункт 167км
21:00
21:01
16 км.
0 ч. 27 мин.
Сляднево
21:08
21:08
23 км.
0 ч. 35 мин.
Родинка
21:13
21:14
29 км.
0 ч. 40 мин.
Суходрев
21:18
21:18
34 км.
0 ч. 45 мин.
Остановочный пункт 140км
21:24
21:24
41 км.
0 ч. 51 мин.
Ерденево
21:31
21:32
47 км.
0 ч. 58 мин.
Малоярославец
21:42
21:53
57 км.
1 ч. 9 мин.
Шемякино
22:00
22:01
63 км.
1 ч. 27 мин.
Обнинское
22:08
22:09
68 км.
1 ч. 35 мин.
Балабаново
22:18
22:19
78 км.
1 ч. 45 мин.
Ворсино
22:24
22:25
84 км.
1 ч. 51 мин.
Башкино
22:31
22:32
92 км.
1 ч. 58 мин.
Латышская
22:36
22:36
97 км.
2 ч. 3 мин.
Нара
22:41
22:42
100 км.
2 ч. 8 мин.
Бекасово 1
22:50
23:08
107 км.
2 ч. 17 мин.
Рассудово
23:13
23:13
114 км.
2 ч. 40 мин.
Селятино
23:18
23:19
119 км.
2 ч. 45 мин.
Апрелевка
23:25
23:26
126 км.
2 ч. 52 мин.
Переделкино
23:43
23:43
147 км.
3 ч. 10 мин.
Очаково I
23:49
23:50
153 км.
3 ч. 16 мин.
Аминьевская
23:52
23:52
154 км.
3 ч. 19 мин.
Минская
23:56
23:56
157 км.
3 ч. 23 мин.
Москва
Киевский Вокзал
00:05
161 км.
3 ч. 32 мин.
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