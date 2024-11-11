Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6115 Калуга — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Калуга — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Калуга 1
19:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Азарово
19:37
19:38
4 км.
0 ч. 7 мин.
Остановочный пункт 154км
Садовая
19:44
19:44
9 км.
0 ч. 14 мин.
Муратовка
19:49
19:50
12 км.
0 ч. 19 мин.
Тихонова Пустынь
19:54
19:54
14 км.
0 ч. 24 мин.
Остановочный пункт 167км
19:58
19:58
16 км.
0 ч. 28 мин.
Сляднево
20:05
20:06
23 км.
0 ч. 35 мин.
Родинка
20:11
20:11
29 км.
0 ч. 41 мин.
Суходрев
20:15
20:16
34 км.
0 ч. 45 мин.
Остановочный пункт 140км
20:21
20:22
41 км.
0 ч. 51 мин.
Ерденево
20:29
20:29
47 км.
0 ч. 59 мин.
Малоярославец
20:39
20:40
57 км.
1 ч. 9 мин.
Шемякино
20:47
20:48
63 км.
1 ч. 17 мин.
Обнинское
20:56
20:57
68 км.
1 ч. 26 мин.
Балабаново
21:05
21:06
78 км.
1 ч. 35 мин.
Ворсино
21:12
21:12
84 км.
1 ч. 42 мин.
Башкино
21:20
21:20
92 км.
1 ч. 50 мин.
Латышская
21:26
21:41
97 км.
1 ч. 56 мин.
Нара
21:48
21:50
100 км.
2 ч. 18 мин.
Бекасово 1
21:58
21:59
107 км.
2 ч. 28 мин.
Ожигово
22:02
22:03
111 км.
2 ч. 32 мин.
Рассудово
22:05
22:06
114 км.
2 ч. 35 мин.
Селятино
22:11
22:11
119 км.
2 ч. 41 мин.
Алабино
22:14
22:14
120 км.
2 ч. 44 мин.
Апрелевка
22:19
22:20
125 км.
2 ч. 49 мин.
Переделкино
22:37
22:37
146 км.
3 ч. 7 мин.
Очаково I
22:45
22:45
152 км.
3 ч. 15 мин.
Аминьевская
22:47
22:48
153 км.
3 ч. 17 мин.
Минская
22:51
22:52
156 км.
3 ч. 21 мин.
Москва
Киевский Вокзал
23:00
160 км.
3 ч. 30 мин.
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