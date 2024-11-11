Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6111 Калуга — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Калуга — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Калуга 1
14:09
0 км.
0 ч. 0 мин.
Азарово
14:16
14:16
4 км.
0 ч. 7 мин.
Остановочный пункт 154км
Садовая
14:22
14:23
9 км.
0 ч. 13 мин.
Муратовка
14:28
14:28
12 км.
0 ч. 19 мин.
Тихонова Пустынь
14:32
14:33
14 км.
0 ч. 23 мин.
Остановочный пункт 167км
14:36
14:37
16 км.
0 ч. 27 мин.
Сляднево
14:44
14:44
23 км.
0 ч. 35 мин.
Родинка
14:49
14:50
29 км.
0 ч. 40 мин.
Суходрев
14:54
14:54
34 км.
0 ч. 45 мин.
Остановочный пункт 140км
15:00
15:00
41 км.
0 ч. 51 мин.
Ерденево
15:07
15:08
47 км.
0 ч. 58 мин.
Малоярославец
15:17
15:18
57 км.
1 ч. 8 мин.
Шемякино
15:26
15:27
63 км.
1 ч. 17 мин.
Обнинское
15:34
15:35
68 км.
1 ч. 25 мин.
Балабаново
15:44
15:45
78 км.
1 ч. 35 мин.
Ворсино
15:51
15:51
84 км.
1 ч. 42 мин.
Башкино
15:58
15:58
92 км.
1 ч. 49 мин.
Латышская
16:03
16:04
97 км.
1 ч. 54 мин.
Нара
16:11
16:12
100 км.
2 ч. 2 мин.
Зосимова Пустынь
16:18
16:18
105 км.
2 ч. 9 мин.
Бекасово 1
16:22
16:22
107 км.
2 ч. 13 мин.
Ожигово
16:26
16:26
111 км.
2 ч. 17 мин.
Рассудово
16:29
16:30
114 км.
2 ч. 20 мин.
Селятино
16:35
16:36
119 км.
2 ч. 26 мин.
Алабино
16:39
16:39
120 км.
2 ч. 30 мин.
Дачная
16:42
16:43
123 км.
2 ч. 33 мин.
Апрелевка
16:46
16:47
125 км.
2 ч. 37 мин.
Переделкино
17:05
17:05
146 км.
2 ч. 56 мин.
Аминьевская
17:12
17:13
154 км.
3 ч. 3 мин.
Москва
Киевский Вокзал
17:25
161 км.
3 ч. 16 мин.
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