Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6110 Минеральные Воды — Кисловодск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 16 июля 2025 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
07:02
1 ч. 25 мин.
08:27
17
Маршрут следования поезда 6110 Минеральные Воды — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минеральные Воды — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минеральные Воды
07:02
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 3км
07:06
07:07
2 км.
0 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 5км
07:09
07:10
4 км.
0 ч. 7 мин.
Змейка
07:13
07:13
7 км.
0 ч. 11 мин.
Бештау
07:20
07:21
11 км.
0 ч. 18 мин.
Иноземцево
07:24
07:25
13 км.
0 ч. 22 мин.
Машук
07:27
07:28
15 км.
0 ч. 25 мин.
Лермонтовский
07:31
07:32
17 км.
0 ч. 29 мин.
Пятигорск
07:37
07:38
19 км.
0 ч. 35 мин.
Новопятигорск
07:41
07:42
22 км.
0 ч. 39 мин.
Скачки
07:45
07:46
23 км.
0 ч. 43 мин.
Золотушка
07:50
07:51
29 км.
0 ч. 48 мин.
Ессентуки
07:58
07:59
33 км.
0 ч. 56 мин.
Белый Уголь
08:04
08:05
37 км.
1 ч. 2 мин.
Подкумок
08:13
08:14
44 км.
1 ч. 11 мин.
Минутка
08:21
08:22
49 км.
1 ч. 19 мин.
Кисловодск
08:27
51 км.
1 ч. 25 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Минеральные Воды → Кисловодск Распечатать расписание поезда