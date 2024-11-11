Поезд 610В Сонково — Санкт-Петербург

Маршрут следования и продажа билетов

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Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

17:50

Сонково

13 ч. 3 мин.

06:53

Санкт-Петербург

31

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Маршрут следования поезда 610В Сонково — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками

Расписание поезда Сонково — Санкт-Петербург с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Сонково

17:50

0 км.

0 ч. 0 мин.

Дор

18:14

2 мин.

18:16

15 км.

0 ч. 24 мин.

Красный Холм

18:36

4 мин.

18:40

30 км.

0 ч. 46 мин.

Остолопово

19:04

2 мин.

19:06

47 км.

1 ч. 14 мин.

Овинище 1

19:29

3 мин.

19:32

62 км.

1 ч. 39 мин.

Топорово

19:57

1 мин.

19:58

79 км.

2 ч. 7 мин.

Дынино

20:09

2 мин.

20:11

85 км.

2 ч. 19 мин.

Сандово

20:32

2 мин.

20:34

99 км.

2 ч. 42 мин.

Приданиха

20:58

2 мин.

21:00

118 км.

3 ч. 8 мин.

Пестово

21:26

4 мин.

21:30

136 км.

3 ч. 36 мин.

Остановочный пункт 312км

21:42

1 мин.

21:43

141 км.

3 ч. 52 мин.

Дуневка

21:58

2 мин.

22:00

148 км.

4 ч. 8 мин.

Остановочный пункт 296км

22:15

2 мин.

22:17

156 км.

4 ч. 25 мин.

Абросово

22:27

2 мин.

22:29

160 км.

4 ч. 37 мин.

Бугры

22:49

2 мин.

22:51

171 км.

4 ч. 59 мин.

Остановочный пункт 273км

23:01

1 мин.

23:02

176 км.

5 ч. 11 мин.

Кабожа

23:14

2 мин.

23:16

183 км.

5 ч. 24 мин.

Кушавера

23:59

3 мин.

00:02

205 км.

6 ч. 9 мин.

Хвойная

00:17

27 мин.

00:44

214 км.

6 ч. 27 мин.

Песь

01:02

2 мин.

01:04

223 км.

7 ч. 12 мин.

Ракитино

01:19

1 мин.

01:20

232 км.

7 ч. 29 мин.

Анциферово-Мологское

01:41

2 мин.

01:43

243 км.

7 ч. 51 мин.

Киприя

02:00

2 мин.

02:02

253 км.

8 ч. 10 мин.

Теребутенец

02:20

2 мин.

02:22

263 км.

8 ч. 30 мин.

Неболчи

03:02

3 мин.

03:05

283 км.

9 ч. 12 мин.

Хотцы

03:24

1 мин.

03:25

296 км.

9 ч. 34 мин.

Тальцы-Мологские

03:51

2 мин.

03:53

309 км.

10 ч. 1 мин.

Будогощь

04:30

3 мин.

04:33

336 км.

10 ч. 40 мин.

Кириши

05:03

3 мин.

05:06

366 км.

11 ч. 13 мин.

Мга

06:03

2 мин.

06:05

429 км.

12 ч. 13 мин.

Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал

06:53

468 км.

13 ч. 3 мин.

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Погода на станциях Сонково и Санкт-Петербург

Информация о поезде 610В

Планируете поездку по маршруту Сонково — Санкт-Петербург? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 610В. Этот поезд отправляется со станции Сонково в 17:50 и прибывает на конечную станцию Санкт-Петербург в 06:53. Вся дорога занимает 13 ч. 3 мин., а суммарное время стоянок составляет - 1 ч. 27 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 610В Сонково - Санкт-Петербург: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для инвалидов.

Количество остановок поезда:

31 станция

Самая длинная остановка:

27 мин. – станция Хвойная

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

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Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Толя

    Ну и претензии к услугам, за которые платим, по возвращении в Санк-питербург, интернет вообще не работал. Обещали сделать, но увы и ах. Вот такие отзывы о поезде Россия. Вагоны ещё на гарантии, а уже не рабочие. На что идут наши деньги.

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  2. Степан Аркадьевич

    Ехали в 6 вагоне, проводник Алла. Неопрятная, равнодушная, грязь в туалетах, постоянно нет то бумаги, то мыла. Вода холодная - ПОСТОЯННО горячая, "Солнышко нагрело", отвечает проводник. По поводу кондиционеров, просто тоска, включает после ругани, выключает, когда захочет. При этом на улице до 30, а то и 35.

    Ответить
  3. Евгения

    Хочется выразить огромную благодарность за работу и содержание вагона в чистоте Смеловской Татьяне и Михаилу (не знаю его фамилию). Всегда опрятные, доброжелательные, на все просьбы реагировали. Хочется чаще видеть таких слаженных приятных людей.

    Ответить
  4. Борис

    Посещал вагон ресторан... Все очень понравилось - красивые и приветливые девчонки официантки, вкусная домашняя еда... Но есть ложка дегтя - персонаж по имени Акишына Алена Александровна - директор вагона ресторана... Находится в зале в спортивных трениках, борзо сидит задрав ноги на сиденья. Хамит на сделанное замечание, грубит посетителям... Имеет неопрятный внешний вид... Считаю это неподобающее поведение для директора...

    Ответить
  5. Стасевич Дмитрий Викторович

    Когда наш поезд "остановился" 12 мая в связи с сошедшими с рельс вагонами грузового состава, идущего перед нами поезда, эти трое ребят проводников проявили самые лучшие человеческие качества - от регулярного информирования до банальной, казалось бы, подачи воды и перетаскивания чужих чемоданов!

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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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