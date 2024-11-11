Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6109 Калуга — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 16 июля 2025 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 6109 Калуга — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Калуга — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Калуга 1
12:51
0 км.
0 ч. 0 мин.
Азарово
12:58
12:58
4 км.
0 ч. 7 мин.
Остановочный пункт 154км
Садовая
13:04
13:05
9 км.
0 ч. 13 мин.
Муратовка
13:10
13:10
12 км.
0 ч. 19 мин.
Тихонова Пустынь
13:14
13:15
14 км.
0 ч. 23 мин.
Остановочный пункт 167км
13:18
13:19
16 км.
0 ч. 27 мин.
Сляднево
13:26
13:26
23 км.
0 ч. 35 мин.
Родинка
13:31
13:32
29 км.
0 ч. 40 мин.
Суходрев
13:36
13:36
34 км.
0 ч. 45 мин.
Остановочный пункт 140км
13:42
13:42
41 км.
0 ч. 51 мин.
Ерденево
13:49
13:50
47 км.
0 ч. 58 мин.
Малоярославец
13:59
14:00
57 км.
1 ч. 8 мин.
Шемякино
14:08
14:09
63 км.
1 ч. 17 мин.
Обнинское
14:16
14:17
68 км.
1 ч. 25 мин.
Балабаново
14:25
14:26
78 км.
1 ч. 34 мин.
Ворсино
14:32
14:32
84 км.
1 ч. 41 мин.
Башкино
14:40
14:40
92 км.
1 ч. 49 мин.
Латышская
14:45
14:46
97 км.
1 ч. 54 мин.
Нара
14:51
14:52
100 км.
2 ч. 0 мин.
Бекасово 1
15:00
15:00
107 км.
2 ч. 9 мин.
Рассудово
15:05
15:06
114 км.
2 ч. 14 мин.
Селятино
15:11
15:12
119 км.
2 ч. 20 мин.
Апрелевка
15:18
15:19
126 км.
2 ч. 27 мин.
Переделкино
15:36
15:36
147 км.
2 ч. 45 мин.
Очаково I
15:42
15:43
153 км.
2 ч. 51 мин.
Аминьевская
15:45
15:45
154 км.
2 ч. 54 мин.
Минская
15:49
15:49
157 км.
2 ч. 58 мин.
Москва
Киевский Вокзал
15:58
161 км.
3 ч. 7 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Калуга → Москва Распечатать расписание поезда