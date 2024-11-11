Маршрут следования и продажа билетов
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06:00
1 ч. 26 мин.
07:26
17
Маршрут следования поезда 6106 Минеральные Воды — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минеральные Воды — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минеральные Воды
06:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 3км
06:04
06:05
2 км.
0 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 5км
06:07
06:08
4 км.
0 ч. 7 мин.
Змейка
06:11
06:11
7 км.
0 ч. 11 мин.
Бештау
06:18
06:19
11 км.
0 ч. 18 мин.
Иноземцево
06:22
06:23
13 км.
0 ч. 22 мин.
Машук
06:25
06:26
15 км.
0 ч. 25 мин.
Лермонтовский
06:29
06:30
17 км.
0 ч. 29 мин.
Пятигорск
06:35
06:36
19 км.
0 ч. 35 мин.
Новопятигорск
06:39
06:40
22 км.
0 ч. 39 мин.
Скачки
06:43
06:44
23 км.
0 ч. 43 мин.
Золотушка
06:48
06:49
29 км.
0 ч. 48 мин.
Ессентуки
06:56
06:57
33 км.
0 ч. 56 мин.
Белый Уголь
07:02
07:03
37 км.
1 ч. 2 мин.
Подкумок
07:11
07:13
44 км.
1 ч. 11 мин.
Минутка
07:20
07:21
49 км.
1 ч. 20 мин.
Кисловодск
07:26
51 км.
1 ч. 26 мин.
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