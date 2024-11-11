Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6105 Калуга — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Калуга — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Калуга 1
07:32
0 км.
0 ч. 0 мин.
Азарово
07:39
07:39
4 км.
0 ч. 7 мин.
Остановочный пункт 154км
Садовая
07:45
07:46
9 км.
0 ч. 13 мин.
Муратовка
07:51
07:51
12 км.
0 ч. 19 мин.
Тихонова Пустынь
07:55
07:56
14 км.
0 ч. 23 мин.
Остановочный пункт 167км
07:59
08:00
16 км.
0 ч. 27 мин.
Сляднево
08:07
08:07
23 км.
0 ч. 35 мин.
Родинка
08:12
08:13
29 км.
0 ч. 40 мин.
Суходрев
08:17
08:17
34 км.
0 ч. 45 мин.
Остановочный пункт 140км
08:23
08:23
41 км.
0 ч. 51 мин.
Ерденево
08:30
08:31
47 км.
0 ч. 58 мин.
Малоярославец
08:40
08:41
57 км.
1 ч. 8 мин.
Шемякино
08:49
08:50
63 км.
1 ч. 17 мин.
Обнинское
08:57
08:58
68 км.
1 ч. 25 мин.
Балабаново
09:06
09:07
78 км.
1 ч. 34 мин.
Ворсино
09:13
09:13
84 км.
1 ч. 41 мин.
Башкино
09:21
09:21
92 км.
1 ч. 49 мин.
Латышская
09:26
09:27
97 км.
1 ч. 54 мин.
Нара
09:33
09:34
100 км.
2 ч. 1 мин.
Бекасово 1
09:43
09:44
107 км.
2 ч. 11 мин.
Рассудово
09:49
09:49
114 км.
2 ч. 17 мин.
Селятино
09:54
09:55
119 км.
2 ч. 22 мин.
Апрелевка
10:01
10:02
126 км.
2 ч. 29 мин.
Переделкино
10:19
10:19
147 км.
2 ч. 47 мин.
Очаково I
10:25
10:26
153 км.
2 ч. 53 мин.
Аминьевская
10:28
10:28
154 км.
2 ч. 56 мин.
Минская
10:32
10:32
157 км.
3 ч. 0 мин.
Москва
Киевский Вокзал
10:41
161 км.
3 ч. 9 мин.
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