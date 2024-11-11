Маршрут следования и продажа билетов
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05:30
1 ч. 25 мин.
06:55
17
Маршрут следования поезда 6104 Минеральные Воды — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минеральные Воды — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минеральные Воды
05:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 3км
05:34
05:35
2 км.
0 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 5км
05:37
05:38
4 км.
0 ч. 7 мин.
Змейка
05:41
05:41
7 км.
0 ч. 11 мин.
Бештау
05:48
05:49
11 км.
0 ч. 18 мин.
Иноземцево
05:52
05:53
13 км.
0 ч. 22 мин.
Машук
05:55
05:56
15 км.
0 ч. 25 мин.
Лермонтовский
05:59
06:00
17 км.
0 ч. 29 мин.
Пятигорск
06:05
06:06
19 км.
0 ч. 35 мин.
Новопятигорск
06:09
06:10
22 км.
0 ч. 39 мин.
Скачки
06:13
06:14
23 км.
0 ч. 43 мин.
Золотушка
06:18
06:19
29 км.
0 ч. 48 мин.
Ессентуки
06:26
06:27
33 км.
0 ч. 56 мин.
Белый Уголь
06:32
06:33
37 км.
1 ч. 2 мин.
Подкумок
06:41
06:42
44 км.
1 ч. 11 мин.
Минутка
06:49
06:50
49 км.
1 ч. 19 мин.
Кисловодск
06:55
51 км.
1 ч. 25 мин.
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