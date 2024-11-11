Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6103 Калуга — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Калуга — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Калуга 1
05:07
0 км.
0 ч. 0 мин.
Азарово
05:14
05:14
4 км.
0 ч. 7 мин.
Остановочный пункт 154км
Садовая
05:20
05:21
9 км.
0 ч. 13 мин.
Муратовка
05:26
05:26
12 км.
0 ч. 19 мин.
Тихонова Пустынь
05:30
05:31
14 км.
0 ч. 23 мин.
Остановочный пункт 167км
05:34
05:35
16 км.
0 ч. 27 мин.
Сляднево
05:42
05:42
23 км.
0 ч. 35 мин.
Родинка
05:47
05:48
29 км.
0 ч. 40 мин.
Суходрев
05:52
05:52
34 км.
0 ч. 45 мин.
Остановочный пункт 140км
05:58
05:58
41 км.
0 ч. 51 мин.
Ерденево
06:05
06:06
47 км.
0 ч. 58 мин.
Малоярославец
06:15
06:16
57 км.
1 ч. 8 мин.
Шемякино
06:24
06:25
63 км.
1 ч. 17 мин.
Обнинское
06:32
06:33
68 км.
1 ч. 25 мин.
Балабаново
06:41
06:42
78 км.
1 ч. 34 мин.
Ворсино
06:48
06:48
84 км.
1 ч. 41 мин.
Башкино
06:55
06:55
92 км.
1 ч. 48 мин.
Латышская
06:59
07:00
97 км.
1 ч. 52 мин.
Нара
07:06
07:07
100 км.
1 ч. 59 мин.
Бекасово 1
07:15
07:16
107 км.
2 ч. 8 мин.
Рассудово
07:21
07:21
114 км.
2 ч. 14 мин.
Селятино
07:26
07:27
119 км.
2 ч. 19 мин.
Апрелевка
07:33
07:34
126 км.
2 ч. 26 мин.
Переделкино
07:51
07:51
147 км.
2 ч. 44 мин.
Очаково I
07:57
07:58
153 км.
2 ч. 50 мин.
Аминьевская
08:00
08:00
154 км.
2 ч. 53 мин.
Минская
08:04
08:04
157 км.
2 ч. 57 мин.
Москва
Киевский Вокзал
08:13
161 км.
3 ч. 6 мин.
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