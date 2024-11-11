Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6101 Калуга — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Калуга — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Калуга 1
02:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Азарово
02:37
02:37
4 км.
0 ч. 7 мин.
Остановочный пункт 154км
Садовая
02:43
02:44
9 км.
0 ч. 13 мин.
Муратовка
02:49
02:49
12 км.
0 ч. 19 мин.
Тихонова Пустынь
02:53
02:54
14 км.
0 ч. 23 мин.
Родинка
03:07
03:08
30 км.
0 ч. 37 мин.
Суходрев
03:12
03:12
35 км.
0 ч. 42 мин.
Остановочный пункт 140км
03:18
03:18
42 км.
0 ч. 48 мин.
Ерденево
03:25
03:26
48 км.
0 ч. 55 мин.
Малоярославец
03:35
03:36
58 км.
1 ч. 5 мин.
Шемякино
03:44
03:45
64 км.
1 ч. 14 мин.
Обнинское
03:52
03:53
69 км.
1 ч. 22 мин.
Балабаново
04:01
04:02
79 км.
1 ч. 31 мин.
Ворсино
04:08
04:08
85 км.
1 ч. 38 мин.
Башкино
04:15
04:15
93 км.
1 ч. 45 мин.
Латышская
04:19
04:20
98 км.
1 ч. 49 мин.
Нара
04:26
04:27
101 км.
1 ч. 56 мин.
Зосимова Пустынь
04:32
04:32
106 км.
2 ч. 2 мин.
Бекасово 1
04:37
04:37
108 км.
2 ч. 7 мин.
Рассудово
04:43
04:44
115 км.
2 ч. 13 мин.
Селятино
04:50
04:50
120 км.
2 ч. 20 мин.
Алабино
04:53
04:53
121 км.
2 ч. 23 мин.
Апрелевка
04:58
04:59
126 км.
2 ч. 28 мин.
Переделкино
05:16
05:16
147 км.
2 ч. 46 мин.
Очаково I
05:22
05:23
153 км.
2 ч. 52 мин.
Аминьевская
05:25
05:25
154 км.
2 ч. 55 мин.
Минская
05:29
05:29
157 км.
2 ч. 59 мин.
Москва
Киевский Вокзал
05:38
161 км.
3 ч. 8 мин.
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