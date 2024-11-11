Маршрут следования и продажа билетов
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10:11
1 ч. 34 мин.
11:45
17
Маршрут следования поезда 6091 Таганрог — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Таганрог — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Таганрог
10:11
0 км.
0 ч. 0 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
10:21
10:23
4 км.
0 ч. 10 мин.
Михайловка
10:26
10:27
6 км.
0 ч. 15 мин.
Бессергеновка
10:30
10:30
11 км.
0 ч. 19 мин.
Вареновка
10:33
10:33
12 км.
0 ч. 22 мин.
Приморка
10:36
10:36
14 км.
0 ч. 25 мин.
Морская
10:41
10:42
17 км.
0 ч. 30 мин.
Остановочный пункт 1295км
10:47
10:47
19 км.
0 ч. 36 мин.
Мержаново
10:49
10:50
20 км.
0 ч. 38 мин.
Остановочный пункт 1300км
10:52
10:53
22 км.
0 ч. 41 мин.
Синявская
11:00
11:01
28 км.
0 ч. 49 мин.
Недвиговка
11:06
11:07
37 км.
0 ч. 55 мин.
Хапры
11:17
11:18
47 км.
1 ч. 6 мин.
Ростов-Западный
11:25
11:26
54 км.
1 ч. 14 мин.
Остановочный пункт 1337км
11:29
11:30
56 км.
1 ч. 18 мин.
Темерник
11:35
11:36
57 км.
1 ч. 24 мин.
Ростов
Главный
11:45
61 км.
1 ч. 34 мин.
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