Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6074 Ростов-на-Дону — Таганрог. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 16 июля 2025 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
07:22
1 ч. 49 мин.
09:11
26
Маршрут следования поезда 6074 Ростов-на-Дону — Таганрог на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Таганрог с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
07:22
0 км.
0 ч. 0 мин.
Темерник
07:31
07:32
4 км.
0 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 1337км
07:36
07:36
5 км.
0 ч. 14 мин.
Ростов-Западный
07:40
07:41
7 км.
0 ч. 18 мин.
Пост 1330км
07:44
07:45
11 км.
0 ч. 22 мин.
Хапры
07:49
07:50
14 км.
0 ч. 27 мин.
Мокрый Чалтырь
07:54
07:55
17 км.
0 ч. 32 мин.
Сафьяново
07:57
07:57
18 км.
0 ч. 35 мин.
Мартыново
08:01
08:02
22 км.
0 ч. 39 мин.
Недвиговка
08:04
08:04
23 км.
0 ч. 42 мин.
Танаис
08:07
08:07
26 км.
0 ч. 45 мин.
Синявская
08:15
08:16
31 км.
0 ч. 53 мин.
Морской Чулек
08:19
08:19
34 км.
0 ч. 57 мин.
Остановочный пункт 1300км
08:22
08:23
36 км.
1 ч. 0 мин.
Мержаново
08:26
08:27
38 км.
1 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 1295км
08:29
08:29
39 км.
1 ч. 7 мин.
Морская
08:34
08:35
41 км.
1 ч. 12 мин.
Приморка
08:39
08:40
44 км.
1 ч. 17 мин.
Вареновка
08:42
08:43
46 км.
1 ч. 20 мин.
Бессергеновка
08:46
08:46
47 км.
1 ч. 24 мин.
Остановочный пункт 1283км
08:48
08:49
50 км.
1 ч. 26 мин.
Михайловка
08:51
08:51
51 км.
1 ч. 29 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
08:56
08:58
53 км.
1 ч. 34 мин.
Мебельный Комбинат
09:02
09:02
54 км.
1 ч. 40 мин.
Красный Котельщик
09:05
09:06
55 км.
1 ч. 43 мин.
Таганрог
09:11
56 км.
1 ч. 49 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Ростов-на-Дону → Таганрог Распечатать расписание поезда