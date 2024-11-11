Маршрут следования и продажа билетов
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02:56
9 ч. 19 мин.
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Маршрут следования поезда 6059 Армавир — Имеретинский Курорт (Адлер) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Армавир — Имеретинский Курорт (Адлер) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Армавир Ростовский
Армавир-1
02:56
0 км.
0 ч. 0 мин.
Гулькевичи
03:32
03:34
52 км.
0 ч. 36 мин.
Кавказская
03:48
04:12
65 км.
0 ч. 52 мин.
Гречишкино
04:39
04:40
96 км.
1 ч. 43 мин.
Ладожская
04:57
04:58
117 км.
2 ч. 1 мин.
Усть-Лабинская
05:16
05:17
137 км.
2 ч. 20 мин.
Васюринская
05:40
05:41
164 км.
2 ч. 44 мин.
Остановочный пункт 116км
05:51
05:51
176 км.
2 ч. 55 мин.
Пашковская
06:00
06:01
185 км.
3 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 128км
06:05
06:05
187 км.
3 ч. 9 мин.
Краснодар 1
06:17
06:58
195 км.
3 ч. 21 мин.
Энем I
07:11
07:12
206 км.
4 ч. 15 мин.
Горячий Ключ
07:58
08:01
241 км.
5 ч. 2 мин.
Фанагорийская
08:15
08:16
253 км.
5 ч. 19 мин.
Афапостик
08:29
08:30
263 км.
5 ч. 33 мин.
Чинары
08:39
08:40
269 км.
5 ч. 43 мин.
Горняк
08:56
08:56
287 км.
6 ч. 0 мин.
Кривенковская
09:04
09:05
291 км.
6 ч. 8 мин.
Кирпичное
09:12
09:12
305 км.
6 ч. 16 мин.
Туапсе
09:31
09:34
306 км.
6 ч. 35 мин.
Дедеркой
09:43
09:43
312 км.
6 ч. 47 мин.
Шепси
09:47
09:48
314 км.
6 ч. 51 мин.
Водопадный
10:03
10:04
325 км.
7 ч. 7 мин.
Лазаревская
10:14
10:15
332 км.
7 ч. 18 мин.
Якорная Щель
10:41
10:42
354 км.
7 ч. 45 мин.
Лоо
10:54
10:55
363 км.
7 ч. 58 мин.
Дагомыс
11:06
11:07
370 км.
8 ч. 10 мин.
Мамайка
11:12
11:12
374 км.
8 ч. 16 мин.
Сочи
11:23
11:26
379 км.
8 ч. 27 мин.
Мацеста
11:35
11:36
386 км.
8 ч. 39 мин.
Хоста
11:46
11:47
392 км.
8 ч. 50 мин.
Известия
11:53
11:53
397 км.
8 ч. 57 мин.
Адлер
11:59
12:01
399 км.
9 ч. 3 мин.
Олимпийская Деревня
12:09
12:10
403 км.
9 ч. 13 мин.
Имеретинский Курорт
12:15
405 км.
9 ч. 19 мин.
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