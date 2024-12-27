Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6049 Вологда — Бабаево на карте со всеми остановками
Расписание поезда Вологда — Бабаево с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Вологда 1
05:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Вологда 2
05:57
05:57
3 км.
0 ч. 7 мин.
Дудинское
06:06
06:07
9 км.
0 ч. 16 мин.
Молочная
06:15
06:15
13 км.
0 ч. 25 мин.
Дикая
06:25
06:26
22 км.
0 ч. 35 мин.
Лумба
06:37
06:38
30 км.
0 ч. 47 мин.
Лумба 2
06:40
06:40
31 км.
0 ч. 50 мин.
Кипелово
06:52
06:53
41 км.
1 ч. 2 мин.
Остановочный Пункт 545км
06:59
06:59
176 км.
1 ч. 9 мин.
Кущуба
07:04
07:05
301 км.
1 ч. 14 мин.
Чебсара
07:13
07:14
308 км.
1 ч. 23 мин.
Остановочный Пункт 524км
07:21
07:22
426 км.
1 ч. 31 мин.
Шексна
07:33
07:33
530 км.
1 ч. 43 мин.
Остановочный Пункт 508км
07:38
07:38
533 км.
1 ч. 48 мин.
Остановочный Пункт 506км
07:41
07:42
534 км.
1 ч. 51 мин.
Кичино
07:45
07:45
535 км.
1 ч. 55 мин.
Пачевский
Пача
07:49
07:50
536 км.
1 ч. 59 мин.
Шеломово
07:54
07:55
546 км.
2 ч. 4 мин.
Остановочный Пункт 492км
07:58
07:58
635 км.
2 ч. 8 мин.
Романда
08:01
08:02
718 км.
2 ч. 11 мин.
Остановочный Пункт 487км
08:05
08:05
719 км.
2 ч. 15 мин.
Хемалда
08:09
08:10
722 км.
2 ч. 19 мин.
Заречье
08:17
08:17
727 км.
2 ч. 27 мин.
Череповец 1
08:24
08:37
730 км.
2 ч. 34 мин.
Кошта
08:57
08:58
739 км.
3 ч. 7 мин.
Нелазское
09:05
09:05
745 км.
3 ч. 15 мин.
Суда
09:12
09:13
750 км.
3 ч. 22 мин.
Комариха
09:24
09:24
760 км.
3 ч. 34 мин.
Кадуй
09:36
09:36
772 км.
3 ч. 46 мин.
Холмище
09:45
09:46
782 км.
3 ч. 55 мин.
Уйта
09:56
09:56
794 км.
4 ч. 6 мин.
Ширьево
10:06
10:06
804 км.
4 ч. 16 мин.
Сиуч
10:15
10:16
812 км.
4 ч. 25 мин.
Остановочный пункт 379км
10:21
10:21
813 км.
4 ч. 31 мин.
Ольховик
10:26
10:27
814 км.
4 ч. 36 мин.
Тимошкино
10:37
10:38
823 км.
4 ч. 47 мин.
Бабаево
10:55
834 км.
5 ч. 5 мин.
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