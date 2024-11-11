Маршрут следования и продажа билетов
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03:30
4 ч. 37 мин.
08:07
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Маршрут следования поезда 6027 Сортавала — Лодейное Поле на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сортавала — Лодейное Поле с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Сортавала
03:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сортавала-Центр
03:32
03:33
1 км.
0 ч. 2 мин.
Морозная
03:38
03:39
4 км.
0 ч. 8 мин.
Хелюля
03:41
03:41
5 км.
0 ч. 11 мин.
Рюттю
03:49
03:49
12 км.
0 ч. 19 мин.
Кааламо
04:02
04:03
23 км.
0 ч. 32 мин.
Маткаселькя
04:12
04:12
31 км.
0 ч. 42 мин.
Черные Камни
04:20
04:20
38 км.
0 ч. 50 мин.
Алалампи
04:28
04:29
47 км.
0 ч. 58 мин.
Янисъярви
04:37
04:38
54 км.
1 ч. 7 мин.
Янисйоки
04:45
04:46
60 км.
1 ч. 15 мин.
Харлу
04:49
04:49
61 км.
1 ч. 19 мин.
Ляскеля
04:56
04:57
67 км.
1 ч. 26 мин.
Леппясилта
05:22
05:23
83 км.
1 ч. 52 мин.
Койриноя
05:32
05:33
91 км.
2 ч. 2 мин.
Питкяранта
05:41
05:42
99 км.
2 ч. 11 мин.
Иля-Ууксу
05:53
05:53
108 км.
2 ч. 23 мин.
Салми
06:07
06:08
128 км.
2 ч. 37 мин.
Салми-2
06:13
06:13
130 км.
2 ч. 43 мин.
Куркункула
06:21
06:21
139 км.
2 ч. 51 мин.
Погранкондуши
06:32
06:32
152 км.
3 ч. 2 мин.
Видлица
06:41
06:42
163 км.
3 ч. 11 мин.
Точка На Карте
06:49
06:49
171 км.
3 ч. 19 мин.
Тулокса
06:53
06:54
174 км.
3 ч. 23 мин.
Нурмойла
07:01
07:01
183 км.
3 ч. 31 мин.
Ильинская
07:05
07:06
186 км.
3 ч. 35 мин.
Тукса
07:13
07:14
193 км.
3 ч. 43 мин.
Олонец
07:21
07:22
200 км.
3 ч. 51 мин.
Мегрега
07:32
07:33
209 км.
4 ч. 2 мин.
Инема
07:47
07:48
225 км.
4 ч. 17 мин.
Лодейное Поле
08:07
242 км.
4 ч. 37 мин.
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