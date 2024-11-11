Маршрут следования и продажа билетов
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21:00
4 ч. 37 мин.
01:37
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Маршрут следования поезда 6026 Лодейное Поле — Сортавала на карте со всеми остановками
Расписание поезда Лодейное Поле — Сортавала с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Лодейное Поле
21:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Инема
21:19
21:19
17 км.
0 ч. 19 мин.
Мегрега
21:33
21:33
33 км.
0 ч. 33 мин.
Олонец
21:43
21:44
42 км.
0 ч. 43 мин.
Тукса
21:51
21:51
49 км.
0 ч. 51 мин.
Ильинская
21:58
21:59
56 км.
0 ч. 58 мин.
Нурмойла
22:03
22:03
59 км.
1 ч. 3 мин.
Тулокса
22:11
22:12
68 км.
1 ч. 11 мин.
Точка На Карте
22:16
22:17
71 км.
1 ч. 16 мин.
Видлица
22:23
22:24
79 км.
1 ч. 23 мин.
Погранкондуши
22:33
22:33
90 км.
1 ч. 33 мин.
Куркункула
22:44
22:44
103 км.
1 ч. 44 мин.
Салми-2
22:52
22:53
112 км.
1 ч. 52 мин.
Салми
22:57
22:58
114 км.
1 ч. 57 мин.
Иля-Ууксу
23:13
23:13
134 км.
2 ч. 13 мин.
Питкяранта
23:25
23:26
143 км.
2 ч. 25 мин.
Койриноя
23:34
23:34
151 км.
2 ч. 34 мин.
Леппясилта
23:44
23:44
159 км.
2 ч. 44 мин.
Ляскеля
00:09
00:10
175 км.
3 ч. 9 мин.
Харлу
00:18
00:18
181 км.
3 ч. 18 мин.
Янисйоки
00:21
00:22
182 км.
3 ч. 21 мин.
Янисъярви
00:31
00:31
188 км.
3 ч. 31 мин.
Алалампи
00:39
00:40
195 км.
3 ч. 39 мин.
Черные Камни
00:47
00:48
204 км.
3 ч. 47 мин.
Маткаселькя
00:56
00:56
211 км.
3 ч. 56 мин.
Кааламо
01:06
01:07
219 км.
4 ч. 6 мин.
Рюттю
01:17
01:18
230 км.
4 ч. 17 мин.
Хелюля
01:26
01:26
237 км.
4 ч. 26 мин.
Морозная
01:28
01:29
238 км.
4 ч. 28 мин.
Сортавала-Центр
01:34
01:34
241 км.
4 ч. 34 мин.
Сортавала
01:37
242 км.
4 ч. 37 мин.
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