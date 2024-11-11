Маршрут следования и продажа билетов
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15:10
4 ч. 58 мин.
20:08
32
Маршрут следования поезда 6023 Сортавала — Лодейное Поле на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сортавала — Лодейное Поле с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Сортавала
15:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сортавала-Центр
15:12
15:13
1 км.
0 ч. 2 мин.
Морозная
15:18
15:19
4 км.
0 ч. 8 мин.
Хелюля
15:21
15:21
5 км.
0 ч. 11 мин.
Рюттю
15:29
15:29
12 км.
0 ч. 19 мин.
Кааламо
15:42
15:43
23 км.
0 ч. 32 мин.
Рускеала
Горный парк
15:56
16:02
30 км.
0 ч. 46 мин.
Маткаселькя
16:17
16:17
32 км.
1 ч. 7 мин.
Черные Камни
16:25
16:25
39 км.
1 ч. 15 мин.
Алалампи
16:33
16:34
48 км.
1 ч. 23 мин.
Янисъярви
16:42
16:43
55 км.
1 ч. 32 мин.
Янисйоки
16:50
16:51
61 км.
1 ч. 40 мин.
Харлу
16:54
16:54
62 км.
1 ч. 44 мин.
Ляскеля
17:01
17:02
68 км.
1 ч. 51 мин.
Леппясилта
17:26
17:27
84 км.
2 ч. 16 мин.
Койриноя
17:36
17:37
92 км.
2 ч. 26 мин.
Питкяранта
17:45
17:46
100 км.
2 ч. 35 мин.
Иля-Ууксу
17:57
17:57
109 км.
2 ч. 47 мин.
Салми
18:11
18:12
129 км.
3 ч. 1 мин.
Салми-2
18:16
18:17
131 км.
3 ч. 6 мин.
Куркункула
18:24
18:25
140 км.
3 ч. 14 мин.
Погранкондуши
18:35
18:36
153 км.
3 ч. 25 мин.
Видлица
18:44
18:45
164 км.
3 ч. 34 мин.
Точка На Карте
18:51
18:52
172 км.
3 ч. 41 мин.
Тулокса
18:56
18:56
175 км.
3 ч. 46 мин.
Нурмойла
19:03
19:04
184 км.
3 ч. 53 мин.
Ильинская
19:08
19:09
187 км.
3 ч. 58 мин.
Тукса
19:15
19:16
194 км.
4 ч. 5 мин.
Олонец
19:23
19:24
201 км.
4 ч. 13 мин.
Мегрега
19:34
19:34
210 км.
4 ч. 24 мин.
Инема
19:48
19:49
226 км.
4 ч. 38 мин.
Лодейное Поле
20:08
243 км.
4 ч. 58 мин.
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