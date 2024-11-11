Маршрут следования и продажа билетов
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09:50
5 ч. 7 мин.
14:57
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Маршрут следования поезда 6022 Лодейное Поле — Сортавала на карте со всеми остановками
Расписание поезда Лодейное Поле — Сортавала с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Лодейное Поле
09:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Инема
10:09
10:09
17 км.
0 ч. 19 мин.
Мегрега
10:23
10:23
33 км.
0 ч. 33 мин.
Олонец
10:33
10:34
42 км.
0 ч. 43 мин.
Тукса
10:41
10:41
49 км.
0 ч. 51 мин.
Ильинская
10:48
10:49
56 км.
0 ч. 58 мин.
Нурмойла
10:53
10:53
59 км.
1 ч. 3 мин.
Тулокса
11:01
11:02
68 км.
1 ч. 11 мин.
Точка На Карте
11:06
11:07
71 км.
1 ч. 16 мин.
Видлица
11:13
11:14
79 км.
1 ч. 23 мин.
Погранкондуши
11:23
11:23
90 км.
1 ч. 33 мин.
Куркункула
11:34
11:34
103 км.
1 ч. 44 мин.
Салми-2
11:42
11:43
112 км.
1 ч. 52 мин.
Салми
11:47
11:48
114 км.
1 ч. 57 мин.
Иля-Ууксу
12:03
12:03
134 км.
2 ч. 13 мин.
Питкяранта
12:15
12:16
143 км.
2 ч. 25 мин.
Койриноя
12:24
12:24
151 км.
2 ч. 34 мин.
Леппясилта
12:34
12:34
159 км.
2 ч. 44 мин.
Ляскеля
12:59
13:00
175 км.
3 ч. 9 мин.
Харлу
13:08
13:08
181 км.
3 ч. 18 мин.
Янисйоки
13:11
13:12
182 км.
3 ч. 21 мин.
Янисъярви
13:21
13:21
188 км.
3 ч. 31 мин.
Алалампи
13:29
13:30
195 км.
3 ч. 39 мин.
Черные Камни
13:37
13:38
204 км.
3 ч. 47 мин.
Маткаселькя
13:46
13:46
211 км.
3 ч. 56 мин.
Рускеала
Горный парк
14:02
14:10
213 км.
4 ч. 12 мин.
Кааламо
14:26
14:27
220 км.
4 ч. 36 мин.
Рюттю
14:37
14:38
231 км.
4 ч. 47 мин.
Хелюля
14:46
14:46
238 км.
4 ч. 56 мин.
Морозная
14:48
14:49
239 км.
4 ч. 58 мин.
Сортавала-Центр
14:54
14:54
242 км.
5 ч. 4 мин.
Сортавала
14:57
243 км.
5 ч. 7 мин.
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