Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 418С Адлер — Самара на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Самара с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
22:38
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
22:50
22:52
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
23:11
23:18
21 км.
0 ч. 33 мин.
Лоо
23:44
23:49
37 км.
1 ч. 6 мин.
Лазаревская
00:29
00:34
69 км.
1 ч. 51 мин.
Туапсе
01:18
01:32
96 км.
2 ч. 40 мин.
Горячий Ключ
04:37
05:36
157 км.
5 ч. 59 мин.
Краснодар 1
07:31
07:57
199 км.
8 ч. 53 мин.
Брюховецкая
10:28
10:30
285 км.
11 ч. 50 мин.
Каневская
10:59
11:01
317 км.
12 ч. 21 мин.
Староминская-Тимашевск
11:46
11:48
364 км.
13 ч. 8 мин.
Первомайская
13:31
14:00
450 км.
14 ч. 53 мин.
Новочеркасск
15:30
15:32
494 км.
16 ч. 52 мин.
Шахтная
16:15
16:17
530 км.
17 ч. 37 мин.
Зверево
18:06
18:08
563 км.
19 ч. 28 мин.
Лихая
18:30
18:50
579 км.
19 ч. 52 мин.
Каменская
19:17
19:19
598 км.
20 ч. 39 мин.
Миллерово
21:16
21:18
664 км.
22 ч. 38 мин.
Кутейниково
22:10
22:12
719 км.
23 ч. 32 мин.
Россошь
00:16
00:28
821 км.
1 д. 1 ч. 38 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
02:00
02:05
909 км.
1 д. 3 ч. 22 мин.
Таловая
03:26
03:28
995 км.
1 д. 4 ч. 48 мин.
Новохоперск
04:19
04:21
1053 км.
1 д. 5 ч. 41 мин.
Поворино
05:09
05:24
1102 км.
1 д. 6 ч. 31 мин.
Балашов
Пассажирский
07:03
07:18
1174 км.
1 д. 8 ч. 25 мин.
Аркадак
08:06
08:08
1224 км.
1 д. 9 ч. 28 мин.
Ртищево 1
08:56
09:06
1264 км.
1 д. 10 ч. 18 мин.
Сердобск
09:55
09:57
1299 км.
1 д. 11 ч. 17 мин.
Пенза 1
11:38
12:20
1398 км.
1 д. 13 ч. 0 мин.
Кузнецк
14:20
14:39
1504 км.
1 д. 15 ч. 42 мин.
Сызрань 1
17:10
17:45
1629 км.
1 д. 18 ч. 32 мин.
Жигулевское Море
19:35
19:55
1706 км.
1 д. 20 ч. 57 мин.
Самара
22:00
1757 км.
1 д. 23 ч. 22 мин.
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