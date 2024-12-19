Маршрут следования и продажа билетов
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2 д. 14 ч. 21 мин.
02:25
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Маршрут следования поезда 364С Имеретинский Курорт (Адлер) — Челябинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Имеретинский Курорт (Адлер) — Челябинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Имеретинский Курорт
12:04
0 км.
0 ч. 0 мин.
Адлер
12:17
12:35
6 км.
0 ч. 13 мин.
Хоста
12:47
12:49
14 км.
0 ч. 43 мин.
Сочи
13:09
13:30
27 км.
1 ч. 5 мин.
Лоо
13:55
13:59
43 км.
1 ч. 51 мин.
Лазаревская
14:43
15:07
75 км.
2 ч. 39 мин.
Туапсе
15:50
16:01
102 км.
3 ч. 46 мин.
Белореченская
18:44
19:19
199 км.
6 ч. 40 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
20:54
20:59
296 км.
8 ч. 50 мин.
Кавказская
21:55
22:31
358 км.
9 ч. 51 мин.
Ровное
00:41
00:44
413 км.
12 ч. 37 мин.
Белоглинская
01:22
01:25
439 км.
13 ч. 18 мин.
Сальск
02:43
03:18
508 км.
14 ч. 39 мин.
Пролетарская
03:56
03:59
535 км.
15 ч. 52 мин.
Куберле
04:56
04:59
586 км.
16 ч. 52 мин.
Зимовники
05:29
05:32
611 км.
17 ч. 25 мин.
Ремонтная
06:05
06:08
647 км.
18 ч. 1 мин.
Котельниково
06:49
06:51
684 км.
18 ч. 45 мин.
Жутово
07:41
07:43
737 км.
19 ч. 37 мин.
Сарепта
09:13
09:15
825 км.
21 ч. 9 мин.
Волгоград 1
09:51
10:27
846 км.
21 ч. 47 мин.
Петров Вал
14:21
14:23
1012 км.
1 д. 2 ч. 17 мин.
Саратов 1
Пассажирский
18:34
19:14
1177 км.
1 д. 6 ч. 30 мин.
Сенная
21:42
22:07
1272 км.
1 д. 9 ч. 38 мин.
Вольск 2
22:43
23:02
1296 км.
1 д. 10 ч. 39 мин.
Балаково
23:51
23:53
1330 км.
1 д. 11 ч. 47 мин.
Пугачевск
01:10
01:12
1398 км.
1 д. 13 ч. 6 мин.
Новоперелюбская
02:40
03:10
1477 км.
1 д. 14 ч. 36 мин.
Черниговка
04:25
04:26
1537 км.
1 д. 16 ч. 21 мин.
Бузулук
07:11
07:37
1659 км.
1 д. 19 ч. 7 мин.
Тоцкая
08:24
08:26
1705 км.
1 д. 20 ч. 20 мин.
Сорочинская
08:53
08:55
1729 км.
1 д. 20 ч. 49 мин.
Новосергиевская
09:39
09:41
1780 км.
1 д. 21 ч. 35 мин.
Переволоцкая
10:20
10:21
1823 км.
1 д. 22 ч. 16 мин.
Оренбург
11:30
12:15
1885 км.
1 д. 23 ч. 26 мин.
Саракташ
14:22
14:24
1973 км.
2 д. 2 ч. 18 мин.
Кувандык
15:42
15:44
2049 км.
2 д. 3 ч. 38 мин.
Медногорск
16:13
16:15
2067 км.
2 д. 4 ч. 9 мин.
Новотроицк
17:40
17:45
2124 км.
2 д. 5 ч. 36 мин.
Никель
18:17
18:19
2140 км.
2 д. 6 ч. 13 мин.
Орск
18:32
18:57
2145 км.
2 д. 6 ч. 28 мин.
Бреды
21:21
21:23
2323 км.
2 д. 9 ч. 17 мин.
Карталы 1
22:25
22:55
2397 км.
2 д. 10 ч. 21 мин.
Тамерлан
23:33
23:35
2440 км.
2 д. 11 ч. 29 мин.
Троицк
00:48
00:51
2529 км.
2 д. 12 ч. 44 мин.
Челябинск-Главный
02:25
2643 км.
2 д. 14 ч. 21 мин.
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