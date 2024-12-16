Поезд 363У Челябинск — Имеретинский Курорт (Адлер)

Маршрут следования и продажа билетов

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Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

16:10

Челябинск

2 д. 14 ч. 22 мин.

06:32

Имеретинский Курорт (Адлер)

49

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Маршрут следования поезда 363У Челябинск — Имеретинский Курорт (Адлер) на карте со всеми остановками

Расписание поезда Челябинск — Имеретинский Курорт (Адлер) с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Челябинск-Главный

16:10

0 км.

0 ч. 0 мин.

Троицк

17:42

3 мин.

17:45

114 км.

1 ч. 32 мин.

Тамерлан

19:06

2 мин.

19:08

203 км.

2 ч. 56 мин.

Карталы 1

19:45

30 мин.

20:15

246 км.

3 ч. 35 мин.

Бреды

21:15

2 мин.

21:17

320 км.

5 ч. 5 мин.

Орск

23:39

44 мин.

00:23

498 км.

7 ч. 29 мин.

Никель

00:36

2 мин.

00:38

503 км.

8 ч. 26 мин.

Новотроицк

01:08

5 мин.

01:13

519 км.

8 ч. 58 мин.

Медногорск

02:31

2 мин.

02:33

576 км.

10 ч. 21 мин.

Кувандык

03:02

2 мин.

03:04

594 км.

10 ч. 52 мин.

Саракташ

04:19

2 мин.

04:21

670 км.

12 ч. 9 мин.

Оренбург

06:23

47 мин.

07:10

758 км.

14 ч. 13 мин.

Переволоцкая

08:32

2 мин.

08:34

820 км.

16 ч. 22 мин.

Новосергиевская

09:08

2 мин.

09:10

863 км.

16 ч. 58 мин.

Сорочинская

09:51

2 мин.

09:53

914 км.

17 ч. 41 мин.

Тоцкая

10:19

2 мин.

10:21

938 км.

18 ч. 9 мин.

Бузулук

11:06

24 мин.

11:30

984 км.

18 ч. 56 мин.

Черниговка

14:07

1 мин.

14:08

1106 км.

21 ч. 57 мин.

Новоперелюбская

15:10

33 мин.

15:43

1166 км.

23 ч. 0 мин.

Пугачевск

17:08

2 мин.

17:10

1245 км.

1 д. 0 ч. 58 мин.

Балаково

18:26

2 мин.

18:28

1313 км.

1 д. 2 ч. 16 мин.

Вольск 2

19:44

12 мин.

19:56

1347 км.

1 д. 3 ч. 34 мин.

Сенная

20:30

2 мин.

20:32

1371 км.

1 д. 4 ч. 20 мин.

Саратов 1
Пассажирский

23:22

37 мин.

23:59

1466 км.

1 д. 7 ч. 12 мин.

Петров Вал

04:01

2 мин.

04:03

1631 км.

1 д. 11 ч. 51 мин.

Волгоград 1

07:12

41 мин.

07:53

1797 км.

1 д. 15 ч. 2 мин.

Сарепта

08:38

3 мин.

08:41

1818 км.

1 д. 16 ч. 28 мин.

Жутово

10:19

5 мин.

10:24

1906 км.

1 д. 18 ч. 9 мин.

Котельниково

11:17

3 мин.

11:20

1959 км.

1 д. 19 ч. 7 мин.

Ремонтная

12:05

3 мин.

12:08

1996 км.

1 д. 19 ч. 55 мин.

Зимовники

12:40

4 мин.

12:44

2032 км.

1 д. 20 ч. 30 мин.

Куберле

13:15

3 мин.

13:18

2057 км.

1 д. 21 ч. 5 мин.

Пролетарская

14:18

3 мин.

14:21

2108 км.

1 д. 22 ч. 8 мин.

Сальск

14:56

18 мин.

15:14

2135 км.

1 д. 22 ч. 46 мин.

Белоглинская

16:33

5 мин.

16:38

2204 км.

2 д. 0 ч. 23 мин.

Ровное

17:14

5 мин.

17:19

2230 км.

2 д. 1 ч. 4 мин.

Тихорецкая

18:20

18 мин.

18:38

2266 км.

2 д. 2 ч. 10 мин.

Выселки

19:38

7 мин.

19:45

2313 км.

2 д. 3 ч. 28 мин.

Кореновск

20:11

5 мин.

20:16

2332 км.

2 д. 4 ч. 1 мин.

Динская

20:58

5 мин.

21:03

2366 км.

2 д. 4 ч. 48 мин.

Краснодар 1

21:50

18 мин.

22:08

2393 км.

2 д. 5 ч. 40 мин.

Горячий Ключ

00:40

39 мин.

01:19

2435 км.

2 д. 8 ч. 30 мин.

Туапсе

02:58

12 мин.

03:10

2496 км.

2 д. 10 ч. 48 мин.

Лазаревская

03:54

8 мин.

04:02

2523 км.

2 д. 11 ч. 44 мин.

Лоо

04:54

2 мин.

04:56

2555 км.

2 д. 12 ч. 44 мин.

Сочи

05:23

13 мин.

05:36

2571 км.

2 д. 13 ч. 13 мин.

Хоста

05:55

2 мин.

05:57

2584 км.

2 д. 13 ч. 45 мин.

Адлер

06:08

10 мин.

06:18

2592 км.

2 д. 13 ч. 58 мин.

Имеретинский Курорт

06:32

2598 км.

2 д. 14 ч. 22 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Челябинск → Имеретинский Курорт (Адлер) Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Челябинск и Имеретинский Курорт (Адлер)

Информация о поезде 363У

Планируете поездку по маршруту Челябинск — Имеретинский Курорт (Адлер)? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 363У. Этот поезд отправляется со станции Челябинск в 16:10 и прибывает на конечную станцию Имеретинский Курорт в 06:32. Вся дорога занимает 2 д. 14 ч. 22 мин., а суммарное время стоянок составляет - 8 ч. 16 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 363У Челябинск - Имеретинский Курорт (Адлер): раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

49 станций

Самая длинная остановка:

47 мин. – станция Оренбург

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом zhd-online.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

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Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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