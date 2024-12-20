Маршрут следования и продажа билетов
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14:34
2 д. 10 ч. 14 мин.
00:48
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Маршрут следования поезда 359Щ Худжанд (Таджикистан) — Волгоград на карте со всеми остановками
Расписание поезда Худжанд (Таджикистан) — Волгоград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Худжанд
14:34
0 км.
0 ч. 0 мин.
Нау
15:20
16:20
32 км.
0 ч. 46 мин.
Джизак
20:53
21:07
160 км.
6 ч. 19 мин.
Самарканд
22:44
22:58
250 км.
8 ч. 10 мин.
Навои
00:58
01:03
387 км.
10 ч. 24 мин.
Бухара 1
02:05
03:37
469 км.
11 ч. 31 мин.
Мискин
07:39
08:06
802 км.
17 ч. 5 мин.
Нукус
11:10
11:19
980 км.
20 ч. 36 мин.
Болгали
12:23
12:28
995 км.
21 ч. 49 мин.
Кунград
13:11
14:01
1094 км.
22 ч. 37 мин.
Бейнеу
23:57
01:57
1479 км.
1 д. 9 ч. 23 мин.
Кульсары
05:15
05:25
1684 км.
1 д. 14 ч. 41 мин.
Макат
07:13
07:30
1773 км.
1 д. 16 ч. 39 мин.
Доссор
08:20
08:39
1804 км.
1 д. 17 ч. 46 мин.
Атырау
10:00
10:30
1890 км.
1 д. 19 ч. 26 мин.
Ак-Кистау
11:37
11:47
1962 км.
1 д. 21 ч. 3 мин.
Исатай
12:51
12:59
2047 км.
1 д. 22 ч. 17 мин.
Ганюшкино
14:07
16:07
2125 км.
1 д. 23 ч. 33 мин.
Аксарайская
15:47
18:07
2206 км.
2 д. 1 ч. 13 мин.
Верхний Баскунчак
20:52
21:00
2392 км.
2 д. 6 ч. 18 мин.
Владимировка
21:45
21:47
2433 км.
2 д. 7 ч. 11 мин.
Волжский
23:58
00:08
2551 км.
2 д. 9 ч. 24 мин.
Волгоград 1
00:48
2572 км.
2 д. 10 ч. 14 мин.
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