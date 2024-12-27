Маршрут следования и продажа билетов
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15:47
1 д. 3 ч. 29 мин.
10:09
64
Маршрут следования поезда 339Ж Нижний Новгород — Новороссийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Новороссийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
15:47
0 км.
0 ч. 0 мин.
Суроватиха
17:31
17:32
62 км.
1 ч. 44 мин.
Арзамас 1
18:11
18:37
101 км.
2 ч. 24 мин.
Шатки
19:20
19:28
132 км.
3 ч. 33 мин.
Лукоянов
20:04
20:08
160 км.
4 ч. 17 мин.
Ужовка
20:58
21:01
199 км.
5 ч. 11 мин.
Красный Узел
21:58
22:24
249 км.
6 ч. 11 мин.
Саранск
23:06
23:48
275 км.
7 ч. 19 мин.
Пенза 1
03:10
04:00
385 км.
11 ч. 23 мин.
Колышлей
05:17
05:20
449 км.
13 ч. 30 мин.
Сердобск
05:58
06:10
483 км.
14 ч. 11 мин.
Ртищево 1
07:01
07:38
518 км.
15 ч. 14 мин.
Салтыковка
08:13
08:15
543 км.
16 ч. 26 мин.
Екатериновка
08:33
08:35
562 км.
16 ч. 46 мин.
Аткарск
09:19
09:21
611 км.
17 ч. 32 мин.
Татищево
10:03
10:05
657 км.
18 ч. 16 мин.
Саратов 1
Пассажирский
10:52
11:29
688 км.
19 ч. 5 мин.
Паницкая
12:49
12:54
739 км.
21 ч. 2 мин.
Карамыш
13:19
13:21
764 км.
21 ч. 32 мин.
Петров Вал
15:19
15:21
858 км.
23 ч. 32 мин.
Волгоград 1
19:23
20:23
1024 км.
1 д. 3 ч. 36 мин.
Суровикино
23:05
23:07
1147 км.
1 д. 7 ч. 18 мин.
Обливская
23:33
23:35
1173 км.
1 д. 7 ч. 46 мин.
Чернышков
00:04
00:06
1197 км.
1 д. 8 ч. 17 мин.
Морозовская
00:40
01:00
1226 км.
1 д. 8 ч. 53 мин.
Тацинская
02:10
02:15
1270 км.
1 д. 10 ч. 23 мин.
Белая Калитва
03:10
03:15
1306 км.
1 д. 11 ч. 23 мин.
Лихая
04:30
05:33
1350 км.
1 д. 12 ч. 43 мин.
Зверево
05:59
06:01
1366 км.
1 д. 14 ч. 12 мин.
Сулин
06:19
06:21
1381 км.
1 д. 14 ч. 32 мин.
Шахтная
06:47
06:49
1399 км.
1 д. 15 ч. 0 мин.
Новочеркасск
08:39
08:41
1435 км.
1 д. 16 ч. 52 мин.
Ростов
Главный
09:29
09:53
1473 км.
1 д. 17 ч. 42 мин.
Староминская-Тимашевск
11:38
11:41
1564 км.
1 д. 19 ч. 51 мин.
Каневская
12:18
12:22
1611 км.
1 д. 20 ч. 31 мин.
Брюховецкая
12:50
12:54
1643 км.
1 д. 21 ч. 3 мин.
Краснодар 1
14:42
15:20
1729 км.
1 д. 22 ч. 55 мин.
Ильская
16:05
16:07
1767 км.
2 д. 0 ч. 18 мин.
Абинская
16:46
16:48
1799 км.
2 д. 0 ч. 59 мин.
Крымская
17:02
17:07
1810 км.
2 д. 1 ч. 15 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
17:45
18:00
1838 км.
2 д. 1 ч. 58 мин.
Новороссийск
18:30
1852 км.
2 д. 2 ч. 43 мин.
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