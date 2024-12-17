Маршрут следования и продажа билетов
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05:19
12 ч. 15 мин.
17:34
33
Маршрут следования поезда 330Я Вологда — Архангельск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Вологда — Архангельск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Вологда 1
05:19
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сухона
05:46
05:47
30 км.
0 ч. 27 мин.
Харовская
06:24
06:26
85 км.
1 ч. 5 мин.
Вожега
07:12
07:15
143 км.
1 ч. 53 мин.
Ерцево
07:47
07:57
179 км.
2 ч. 28 мин.
Коноша 1
08:16
08:26
200 км.
2 ч. 57 мин.
Мелентьевский
08:46
08:47
212 км.
3 ч. 27 мин.
Фоминская
08:58
08:59
223 км.
3 ч. 39 мин.
Вандыш
09:14
09:15
238 км.
3 ч. 55 мин.
Полоха
09:27
09:28
250 км.
4 ч. 8 мин.
Бурачиха
09:38
09:39
257 км.
4 ч. 19 мин.
Зеленый
09:49
09:50
264 км.
4 ч. 30 мин.
Няндома
10:00
10:15
273 км.
4 ч. 41 мин.
Шестиозерский
10:33
10:34
289 км.
5 ч. 14 мин.
Шожма
10:51
10:52
303 км.
5 ч. 32 мин.
Лельма
11:07
11:08
314 км.
5 ч. 48 мин.
Шалакуша
11:26
11:28
334 км.
6 ч. 7 мин.
Лепша
11:41
11:42
345 км.
6 ч. 22 мин.
Ивакша
11:54
11:55
354 км.
6 ч. 35 мин.
Тарза
12:06
12:07
363 км.
6 ч. 47 мин.
Пукса
12:21
12:22
376 км.
7 ч. 2 мин.
Плесецкая
12:33
12:43
387 км.
7 ч. 14 мин.
Шелекса
12:59
13:00
407 км.
7 ч. 40 мин.
Емца
13:18
13:28
426 км.
7 ч. 59 мин.
Летнеозерский
13:50
13:51
459 км.
8 ч. 31 мин.
Обозерская
14:05
14:35
467 км.
8 ч. 46 мин.
Пермилово
14:52
14:54
485 км.
9 ч. 33 мин.
Малька
15:12
15:13
503 км.
9 ч. 53 мин.
Холмогорская
15:22
15:23
509 км.
10 ч. 3 мин.
Ломовое
15:54
15:55
531 км.
10 ч. 35 мин.
Тундра
16:14
16:15
547 км.
10 ч. 55 мин.
Исакогорка
16:52
17:12
577 км.
11 ч. 33 мин.
Архангельск-Город
17:34
590 км.
12 ч. 15 мин.
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