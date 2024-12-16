Маршрут следования и продажа билетов
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08:00
13 ч. 14 мин.
21:14
33
Маршрут следования поезда 329Я Архангельск — Вологда на карте со всеми остановками
Расписание поезда Архангельск — Вологда с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Архангельск-Город
08:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Исакогорка
08:23
08:45
13 км.
0 ч. 23 мин.
Тундра
09:29
09:30
43 км.
1 ч. 29 мин.
Ломовое
09:49
09:50
59 км.
1 ч. 49 мин.
Холмогорская
10:14
10:15
81 км.
2 ч. 14 мин.
Малька
10:23
10:27
87 км.
2 ч. 23 мин.
Пермилово
10:44
10:45
105 км.
2 ч. 44 мин.
Обозерская
11:11
11:41
123 км.
3 ч. 11 мин.
Летнеозерский
11:54
11:55
131 км.
3 ч. 54 мин.
Емца
12:18
12:28
164 км.
4 ч. 18 мин.
Шелекса
12:44
12:45
183 км.
4 ч. 44 мин.
Плесецкая
13:01
13:11
203 км.
5 ч. 1 мин.
Пукса
13:23
13:24
214 км.
5 ч. 23 мин.
Тарза
13:36
13:37
227 км.
5 ч. 36 мин.
Ивакша
13:46
13:47
236 км.
5 ч. 46 мин.
Лепша
13:56
13:57
245 км.
5 ч. 56 мин.
Шалакуша
14:10
14:11
256 км.
6 ч. 10 мин.
Лельма
14:27
14:28
276 км.
6 ч. 27 мин.
Шожма
14:41
14:42
287 км.
6 ч. 41 мин.
Шестиозерский
15:00
15:01
301 км.
7 ч. 0 мин.
Няндома
15:17
15:32
317 км.
7 ч. 17 мин.
Зеленый
15:43
15:44
326 км.
7 ч. 43 мин.
Бурачиха
15:55
15:56
333 км.
7 ч. 55 мин.
Полоха
16:08
16:09
340 км.
8 ч. 8 мин.
Вандыш
16:23
16:24
352 км.
8 ч. 23 мин.
Фоминская
16:39
16:40
367 км.
8 ч. 39 мин.
Мелентьевский
16:52
16:53
378 км.
8 ч. 52 мин.
Коноша 1
17:10
17:20
390 км.
9 ч. 10 мин.
Ерцево
17:39
17:49
411 км.
9 ч. 39 мин.
Вожега
18:22
18:26
447 км.
10 ч. 22 мин.
Харовская
19:31
19:36
505 км.
11 ч. 31 мин.
Сухона
20:37
20:40
560 км.
12 ч. 37 мин.
Вологда 1
21:14
590 км.
13 ч. 14 мин.
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