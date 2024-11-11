Поезд 325Э Нерюнгри — Хабаровск

Маршрут следования и продажа билетов

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Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

12:00

Нерюнгри

3 д. 0 ч. 53 мин.

05:29

Хабаровск

123

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Маршрут следования поезда 325Э Нерюнгри — Хабаровск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Нерюнгри — Хабаровск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Нерюнгри

12:00

0 км.

0 ч. 0 мин.

Беркакит

12:15

2 мин.

12:17

8 км.

0 ч. 15 мин.

Оборчо

12:38

1 мин.

12:39

23 км.

0 ч. 38 мин.

Окурдан

13:06

1 мин.

13:07

46 км.

1 ч. 6 мин.

Золотинка

13:30

1 мин.

13:31

54 км.

1 ч. 30 мин.

Аям

14:02

1 мин.

14:03

67 км.

2 ч. 2 мин.

Нагорная Якутская

14:30

1 мин.

14:31

83 км.

2 ч. 30 мин.

Якутский

14:48

1 мин.

14:49

90 км.

2 ч. 48 мин.

Рихард Зорге

15:10

1 мин.

15:11

100 км.

3 ч. 10 мин.

Могот

15:35

1 мин.

15:36

116 км.

3 ч. 35 мин.

Гилюй

16:08

1 мин.

16:09

139 км.

4 ч. 8 мин.

Тында

17:09

125 мин.

19:14

170 км.

5 ч. 9 мин.

Беленькая

20:21

1 мин.

20:22

207 км.

8 ч. 21 мин.

Аносовская

21:19

1 мин.

21:20

244 км.

9 ч. 19 мин.

Пурикан

21:41

1 мин.

21:42

256 км.

9 ч. 41 мин.

Муртыгит

22:05

1 мин.

22:06

271 км.

10 ч. 5 мин.

Мохортов

22:29

1 мин.

22:30

285 км.

10 ч. 29 мин.

Штурм

22:48

1 мин.

22:49

294 км.

10 ч. 48 мин.

Сковородино

23:50

46 мин.

00:36

324 км.

11 ч. 50 мин.

Невер
Большой Невер

00:59

1 мин.

01:00

338 км.

12 ч. 59 мин.

Ульручьи

01:31

1 мин.

01:32

353 км.

13 ч. 31 мин.

Ангарич

01:49

1 мин.

01:50

366 км.

13 ч. 49 мин.

Талдан

02:24

2 мин.

02:26

396 км.

14 ч. 24 мин.

Гудачи

03:02

1 мин.

03:03

423 км.

15 ч. 2 мин.

Гонжа

03:23

1 мин.

03:24

438 км.

15 ч. 23 мин.

Магдагачи

04:03

15 мин.

04:18

469 км.

16 ч. 3 мин.

Дактуй

04:53

1 мин.

04:54

496 км.

16 ч. 53 мин.

Тыгда

05:24

10 мин.

05:34

523 км.

17 ч. 24 мин.

Чалганы

05:55

1 мин.

05:56

542 км.

17 ч. 55 мин.

Ушумун

06:17

2 мин.

06:19

561 км.

18 ч. 17 мин.

Сиваки

06:40

2 мин.

06:42

583 км.

18 ч. 40 мин.

Мухинская

07:17

1 мин.

07:18

633 км.

19 ч. 17 мин.

Шимановская

07:53

36 мин.

08:29

676 км.

19 ч. 53 мин.

Ледяная

09:07

5 мин.

09:12

715 км.

21 ч. 7 мин.

Бузули

09:25

2 мин.

09:27

726 км.

21 ч. 25 мин.

Свободный

09:52

15 мин.

10:07

754 км.

21 ч. 52 мин.

Михайло-Чесноковская

10:16

1 мин.

10:17

759 км.

22 ч. 16 мин.

Арга

10:30

1 мин.

10:31

769 км.

22 ч. 30 мин.

Серышево

10:49

10 мин.

10:59

791 км.

22 ч. 49 мин.

Белогорск

11:20

54 мин.

12:14

810 км.

23 ч. 20 мин.

Возжаевка

12:50

2 мин.

12:52

837 км.

1 д. 0 ч. 50 мин.

Поздеевка

13:13

2 мин.

13:15

857 км.

1 д. 1 ч. 13 мин.

Екатеринославка

13:41

2 мин.

13:43

885 км.

1 д. 1 ч. 41 мин.

Завитая

14:24

2 мин.

14:26

922 км.

1 д. 2 ч. 24 мин.

Бурея

15:06

5 мин.

15:11

964 км.

1 д. 3 ч. 6 мин.

Архара

15:59

5 мин.

16:04

1011 км.

1 д. 3 ч. 59 мин.

Татакан

16:17

1 мин.

16:18

1021 км.

1 д. 4 ч. 17 мин.

Богучан

16:29

1 мин.

16:30

1031 км.

1 д. 4 ч. 29 мин.

Урил

16:49

1 мин.

16:50

1048 км.

1 д. 4 ч. 49 мин.

Кундур-Хабаровский

17:27

1 мин.

17:28

1072 км.

1 д. 5 ч. 27 мин.

Облучье

18:12

15 мин.

18:27

1096 км.

1 д. 6 ч. 12 мин.

Известковая

19:17

2 мин.

19:19

1132 км.

1 д. 7 ч. 17 мин.

Биракан

19:36

1 мин.

19:37

1144 км.

1 д. 7 ч. 36 мин.

Теплое Озеро

19:51

1 мин.

19:52

1155 км.

1 д. 7 ч. 51 мин.

Известковый Завод

20:00

1 мин.

20:01

1159 км.

1 д. 8 ч. 0 мин.

Лондоко

20:07

1 мин.

20:08

1163 км.

1 д. 8 ч. 7 мин.

Будукан

20:24

1 мин.

20:25

1180 км.

1 д. 8 ч. 24 мин.

Бира

20:43

1 мин.

20:44

1196 км.

1 д. 8 ч. 43 мин.

Биробиджан

21:18

5 мин.

21:23

1237 км.

1 д. 9 ч. 18 мин.

Аур

21:52

1 мин.

21:53

1277 км.

1 д. 9 ч. 52 мин.

Ин

22:15

2 мин.

22:17

1305 км.

1 д. 10 ч. 15 мин.

Волочаевка 1

22:54

1 мин.

22:55

1354 км.

1 д. 10 ч. 54 мин.

Николаевка

23:14

1 мин.

23:15

1375 км.

1 д. 11 ч. 14 мин.

Приамурская

23:26

1 мин.

23:27

1384 км.

1 д. 11 ч. 26 мин.

Хабаровск 1

23:51

1396 км.

1 д. 11 ч. 51 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Нерюнгри → Хабаровск Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Нерюнгри и Хабаровск

Информация о поезде 325Э

Планируете поездку по маршруту Нерюнгри — Хабаровск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 325Э. Этот поезд отправляется со станции Нерюнгри в 12:00 и прибывает на конечную станцию Хабаровск в 05:29. Вся дорога занимает 3 д. 0 ч. 53 мин., а суммарное время стоянок составляет - 14 ч. 20 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 18341 руб.
  • стоимость купейного места – 18341 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 325Э

Количество остановок поезда:

123 станции

Самая длинная остановка:

125 мин. – станция Тында

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

18341 руб.

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Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Роза

    Вагоны говно, старые, розеток ничерта нет. Негде банально телефон зарядить. Проводница на своей волне ходит. Еще попробуй вылови. Туалет вообще старье, не био, постоянно закрывается на санитарные зоны.

    Ответить
  2. Вячеслав Викторович

    Кондиционера нет, в вагоне душно, форточку не открыть, из туалета несет мочей, из тамбура сигаретами и все дребезжит. Вот что вас ждет во время езды на этом поезде.

    Ответить
  3. Виктория

    Хотела бы рассказать о поездке. Она мне очень понравилась. Проводница была очень внимательной девушкой. Все было почти идеально. В вагоне было довольно чисто. Благодарю.

    Ответить
  4. Ольга Валерьевна

    Ехала в 19 вагоне 21.08.2021. Все было замечательно! Повезло что попались интересные попутчицы. Пол дороги проговорили с ними обо всем. Я осталась довольна.

    Ответить
  5. Ильдар

    Когда уже сделают курилку в поездах нормальную? Приходится выбегать на остановках чтобы не курить внутри поезда, потому что пассажиры жалуются.

    Ответить
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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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