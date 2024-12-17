Маршрут следования и продажа билетов
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23:52
3 д. 0 ч. 56 мин.
00:48
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Маршрут следования поезда 319Щ Куляб (Таджикистан) — Волгоград на карте со всеми остановками
Расписание поезда Куляб (Таджикистан) — Волгоград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Куляб
23:52
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дангара
02:46
02:48
46 км.
2 ч. 54 мин.
Сангтуда
03:37
03:39
64 км.
3 ч. 45 мин.
Хатлон
04:11
04:31
89 км.
4 ч. 19 мин.
Вахш
04:58
05:00
106 км.
5 ч. 6 мин.
Яван
06:09
06:11
141 км.
6 ч. 17 мин.
Янги-Базар
07:53
07:55
165 км.
8 ч. 1 мин.
Рохаты
08:15
08:17
177 км.
8 ч. 23 мин.
Душанбе 1
08:32
10:17
183 км.
8 ч. 40 мин.
Кумкурган
14:52
15:22
315 км.
15 ч. 0 мин.
Бойсун
16:30
16:39
360 км.
16 ч. 38 мин.
Окработ
18:00
18:30
403 км.
18 ч. 8 мин.
Карши
21:09
21:39
507 км.
21 ч. 17 мин.
Бухара 1
23:45
00:30
652 км.
23 ч. 53 мин.
Мискин
05:23
05:50
985 км.
1 д. 5 ч. 31 мин.
Нукус
08:54
09:04
1163 км.
1 д. 9 ч. 2 мин.
Кунград
11:22
12:02
1256 км.
1 д. 11 ч. 30 мин.
Бейнеу
20:57
22:57
1641 км.
1 д. 21 ч. 5 мин.
Кульсары
02:15
02:25
1846 км.
2 д. 2 ч. 23 мин.
Макат
04:13
04:30
1935 км.
2 д. 4 ч. 21 мин.
Доссор
05:20
05:39
1966 км.
2 д. 5 ч. 28 мин.
Атырау
07:00
07:30
2052 км.
2 д. 7 ч. 8 мин.
Ак-Кистау
08:37
08:47
2124 км.
2 д. 8 ч. 45 мин.
Исатай
09:51
09:59
2209 км.
2 д. 9 ч. 59 мин.
Ганюшкино
11:07
13:07
2287 км.
2 д. 11 ч. 15 мин.
Аксарайская
15:47
18:07
2368 км.
2 д. 15 ч. 55 мин.
Верхний Баскунчак
20:52
21:00
2554 км.
2 д. 21 ч. 0 мин.
Владимировка
21:45
21:47
2595 км.
2 д. 21 ч. 53 мин.
Волжский
23:58
00:08
2713 км.
3 д. 0 ч. 6 мин.
Волгоград 1
00:48
2734 км.
3 д. 0 ч. 56 мин.
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