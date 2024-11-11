Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 309С Воркута — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Воркута — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Воркута
12:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сейда
13:38
13:44
61 км.
1 ч. 33 мин.
Сивая Маска
14:41
14:43
108 км.
2 ч. 36 мин.
Марков
15:22
15:26
141 км.
3 ч. 17 мин.
Пост Абезь
15:36
15:37
147 км.
3 ч. 31 мин.
Инта 1
17:25
17:47
234 км.
5 ч. 20 мин.
Янью
19:32
19:34
338 км.
7 ч. 27 мин.
Печора
20:40
21:37
402 км.
8 ч. 35 мин.
Кожва 1
21:59
22:01
414 км.
9 ч. 54 мин.
Чикшино
22:34
22:36
449 км.
10 ч. 29 мин.
Каджером
23:11
23:13
484 км.
11 ч. 6 мин.
Зеленоборск
23:50
23:51
518 км.
11 ч. 45 мин.
Ираель
00:04
00:06
528 км.
11 ч. 59 мин.
Малая Пера
00:34
00:36
558 км.
12 ч. 29 мин.
Сосногорск
01:49
02:08
637 км.
13 ч. 44 мин.
Ухта
02:26
02:36
646 км.
14 ч. 21 мин.
Ярега
02:59
03:01
661 км.
14 ч. 54 мин.
Синдор
04:36
04:38
768 км.
16 ч. 31 мин.
Княжпогост
05:29
05:31
826 км.
17 ч. 24 мин.
Микунь
06:17
07:04
875 км.
18 ч. 12 мин.
Межег
07:44
07:46
920 км.
19 ч. 39 мин.
Урдома
08:41
08:43
979 км.
20 ч. 36 мин.
Виледь
09:44
09:46
1051 км.
21 ч. 39 мин.
Низовка
10:12
10:15
1074 км.
22 ч. 7 мин.
Сольвычегодск
10:35
10:37
1086 км.
22 ч. 30 мин.
Котлас Южный
11:03
11:50
1099 км.
22 ч. 58 мин.
Сусоловка
13:17
13:19
1152 км.
1 д. 1 ч. 12 мин.
Луза
13:50
13:52
1175 км.
1 д. 1 ч. 45 мин.
Пинюг
15:10
15:13
1226 км.
1 д. 3 ч. 5 мин.
Опарино
16:17
16:27
1278 км.
1 д. 4 ч. 12 мин.
Мураши
17:53
17:55
1341 км.
1 д. 5 ч. 48 мин.
Юрья
19:04
19:06
1384 км.
1 д. 6 ч. 59 мин.
Киров
Пассажирский
20:40
21:39
1440 км.
1 д. 8 ч. 35 мин.
Котельнич 1
23:06
23:08
1521 км.
1 д. 11 ч. 1 мин.
Буреполом
23:59
00:01
1591 км.
1 д. 11 ч. 54 мин.
Пижма
00:15
00:16
1608 км.
1 д. 12 ч. 10 мин.
Шахунья
00:42
00:44
1643 км.
1 д. 12 ч. 37 мин.
Урень
01:26
01:28
1697 км.
1 д. 13 ч. 21 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
03:38
04:08
1866 км.
1 д. 15 ч. 33 мин.
Арзамас 1
05:49
06:15
1968 км.
1 д. 17 ч. 44 мин.
Шатки
06:52
06:54
1999 км.
1 д. 18 ч. 47 мин.
Лукоянов
07:26
07:28
2027 км.
1 д. 19 ч. 21 мин.
Красный Узел
09:58
11:05
2116 км.
1 д. 21 ч. 53 мин.
Саранск
11:38
11:52
2142 км.
1 д. 23 ч. 33 мин.
Пенза 1
15:04
15:45
2252 км.
2 д. 2 ч. 59 мин.
Колышлей
17:00
17:02
2316 км.
2 д. 4 ч. 55 мин.
Сердобск
17:37
17:39
2350 км.
2 д. 5 ч. 32 мин.
Ртищево 1
18:30
18:58
2385 км.
2 д. 6 ч. 25 мин.
Кистендей
19:28
19:30
2404 км.
2 д. 7 ч. 23 мин.
Аркадак
19:51
19:53
2425 км.
2 д. 7 ч. 46 мин.
Пады
20:27
20:29
2457 км.
2 д. 8 ч. 22 мин.
Балашов
Пассажирский
20:51
21:06
2479 км.
2 д. 8 ч. 46 мин.
Поворино
22:50
23:15
2551 км.
2 д. 10 ч. 45 мин.
Новохоперск
00:08
00:10
2600 км.
2 д. 12 ч. 3 мин.
Таловая
01:12
01:14
2658 км.
2 д. 13 ч. 7 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
02:58
03:13
2744 км.
2 д. 14 ч. 53 мин.
Россошь
04:55
05:54
2832 км.
2 д. 16 ч. 50 мин.
Зайцевка
07:00
07:02
2897 км.
2 д. 18 ч. 55 мин.
Кутейниково
07:40
07:42
2934 км.
2 д. 19 ч. 35 мин.
Миллерово
08:36
09:24
2989 км.
2 д. 20 ч. 31 мин.
Каменская
10:26
10:28
3055 км.
2 д. 22 ч. 21 мин.
Лихая
10:51
11:05
3074 км.
2 д. 22 ч. 46 мин.
Зверево
11:28
11:30
3090 км.
2 д. 23 ч. 23 мин.
Сулин
11:48
11:50
3105 км.
2 д. 23 ч. 43 мин.
Шахтная
12:17
12:19
3123 км.
3 д. 0 ч. 12 мин.
Новочеркасск
13:27
13:29
3159 км.
3 д. 1 ч. 22 мин.
Ростов
Главный
14:16
15:17
3197 км.
3 д. 2 ч. 11 мин.
Кущевка
16:26
16:28
3271 км.
3 д. 4 ч. 21 мин.
Сосыка-Ростовская
17:08
17:10
3321 км.
3 д. 5 ч. 3 мин.
Тихорецкая
17:39
17:41
3358 км.
3 д. 5 ч. 34 мин.
Кавказская
18:27
19:16
3416 км.
3 д. 6 ч. 22 мин.
Отрадо-Кубанская
19:48
19:50
3445 км.
3 д. 7 ч. 43 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
20:19
20:31
3478 км.
3 д. 8 ч. 14 мин.
Курганная
21:03
21:05
3518 км.
3 д. 8 ч. 58 мин.
Белореченская
22:04
22:51
3575 км.
3 д. 9 ч. 59 мин.
Хадыженская
00:09
00:11
3623 км.
3 д. 12 ч. 4 мин.
Туапсе
01:34
01:44
3672 км.
3 д. 13 ч. 29 мин.
Лазаревская
03:10
03:30
3699 км.
3 д. 15 ч. 5 мин.
Лоо
04:28
04:38
3731 км.
3 д. 16 ч. 23 мин.
Сочи
05:07
05:15
3747 км.
3 д. 17 ч. 2 мин.
Хоста
05:34
05:36
3760 км.
3 д. 17 ч. 29 мин.
Адлер
05:47
3768 км.
3 д. 17 ч. 42 мин.
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Отзывы пассажиров о поезде: 8
Главное для меня чтобы сервис был нормальный,а он был. Поездка спокойная, чистота в вагоне. Чай, кофе без проблем. Обычная поездка в поезде дальнего следования. Ничего плохого о работе проводника не скажу.
Хороший и комфортный поезд. Постельные наборы выдали чистыми и хорошо упакованными. Все биотуалеты в дороге работали исправно, не закрывались. Когда мусорные ящики наполнялись, проводники их убирали быстро и без напоминаний. В поезде можно купить лапшу быстрого приготовления, кофе, печенье. Но наценка – ужас!
Благодарность за чистоту и порядок в вагоне! Доехал хорошо. Санитарное состояние вагона на высоте. В дороге постоянно проводилась влажная уборка. Так что пыли или противных запахов не было. Как дома!
Считаю минусом что поезд останавливается и сразу же начинает снова ехать. Не успеваешь выйти нормально покурить! Только остановился, хлоп и поехал!! Пускай останавливается хотя бы на 3-4 минуты, я успею за это время покурить.
Не понравилось что пассажиров будили во время проверки температуры. Дичь какая-то. У вас же термометр безконтактный. Зачем человека дергать зря? Поднесли, нажали на кнопку и пошли дальше!
Здравствуйте. Попался хороший вагон. Почти новый. Проводница очень старалась. Несколько раз проводили уборку как сухую так и влажную. Состояние туалета хорошее, бумага и полотенца всегда были на месте.
Проводник был приятный мужчина в годах, очень чистоплотный. В вагоне кристальная чистота. Единственным существенным недостатком поезда считаю отсутствие розеток. Как зарядить телефон?!?!
Ехала в 14 вагоне. Место номер 50. Дата – 26 января 2021 года. Благодарю за хорошую работу проводницу которая была в нашем вагоне – Анну. Работала безупречно.