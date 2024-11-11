Поезд 285А Мурманск — Новороссийск

Маршрут следования и продажа билетов

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Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

14:30

Мурманск

2 д. 22 ч. 32 мин.

13:02

Новороссийск

53

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Маршрут следования поезда 285А Мурманск — Новороссийск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Мурманск — Новороссийск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Мурманск

14:30

0 км.

0 ч. 0 мин.

Кола

14:50

6 мин.

14:56

9 км.

0 ч. 20 мин.

Оленегорск

16:41

10 мин.

16:51

93 км.

2 ч. 11 мин.

Апатиты 1

17:58

10 мин.

18:08

156 км.

3 ч. 28 мин.

Африканда

18:41

2 мин.

18:43

184 км.

4 ч. 11 мин.

Полярные Зори

19:02

2 мин.

19:04

198 км.

4 ч. 32 мин.

Кандалакша

19:33

25 мин.

19:58

221 км.

5 ч. 3 мин.

Княжая

20:49

2 мин.

20:51

258 км.

6 ч. 19 мин.

Чупа

22:13

5 мин.

22:18

325 км.

7 ч. 43 мин.

Лоухи

22:48

7 мин.

22:55

346 км.

8 ч. 18 мин.

Энгозеро

23:43

3 мин.

23:46

397 км.

9 ч. 13 мин.

Кемь

01:52

18 мин.

02:10

494 км.

11 ч. 22 мин.

Беломорск

03:05

3 мин.

03:08

541 км.

12 ч. 35 мин.

Надвоицы

04:24

3 мин.

04:27

617 км.

13 ч. 54 мин.

Сегежа

04:48

5 мин.

04:53

633 км.

14 ч. 18 мин.

Медвежья Гора

06:53

12 мин.

07:05

726 км.

16 ч. 23 мин.

Кондопога

08:57

3 мин.

09:00

804 км.

18 ч. 27 мин.

Петрозаводск

09:50

25 мин.

10:15

851 км.

19 ч. 20 мин.

Свирь

11:53

39 мин.

12:32

944 км.

21 ч. 23 мин.

Подпорожье

12:47

2 мин.

12:49

949 км.

22 ч. 17 мин.

Лодейное Поле

13:23

6 мин.

13:29

982 км.

22 ч. 53 мин.

Волховстрой 2

15:07

2 мин.

15:09

1093 км.

1 д. 0 ч. 37 мин.

Чудово-Московское

16:40

1 мин.

16:41

1189 км.

1 д. 2 ч. 10 мин.

Малая Вишера

17:08

1 мин.

17:09

1232 км.

1 д. 2 ч. 38 мин.

Бологое-Московское

18:46

34 мин.

19:20

1383 км.

1 д. 4 ч. 16 мин.

Тверь

21:04

2 мин.

21:06

1543 км.

1 д. 6 ч. 34 мин.

Москва
Восточный Вокзал

01:04

15 мин.

01:19

1705 км.

1 д. 10 ч. 34 мин.

Узловая 1
Московской жд

05:55

2 мин.

05:57

1905 км.

1 д. 15 ч. 25 мин.

Жданка

06:23

2 мин.

06:25

1927 км.

1 д. 15 ч. 53 мин.

Волово

06:58

2 мин.

07:00

1952 км.

1 д. 16 ч. 28 мин.

Ефремов

07:55

2 мин.

07:57

1998 км.

1 д. 17 ч. 25 мин.

Елец

09:16

31 мин.

09:47

2064 км.

1 д. 18 ч. 46 мин.

Липецк

11:08

18 мин.

11:26

2134 км.

1 д. 20 ч. 38 мин.

Придача
Воронеж-Южный

14:34

5 мин.

14:39

2245 км.

2 д. 0 ч. 4 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

15:46

10 мин.

15:56

2320 км.

2 д. 1 ч. 16 мин.

Россошь

18:31

15 мин.

18:46

2408 км.

2 д. 4 ч. 1 мин.

Кутейниково

20:29

2 мин.

20:31

2510 км.

2 д. 5 ч. 59 мин.

Миллерово

21:24

2 мин.

21:26

2565 км.

2 д. 6 ч. 54 мин.

Каменская

22:36

2 мин.

22:38

2631 км.

2 д. 8 ч. 6 мин.

Лихая

23:05

14 мин.

23:19

2650 км.

2 д. 8 ч. 35 мин.

Зверево

00:16

2 мин.

00:18

2666 км.

2 д. 9 ч. 46 мин.

Сулин

00:40

2 мин.

00:42

2681 км.

2 д. 10 ч. 10 мин.

Шахтная

01:14

2 мин.

01:16

2699 км.

2 д. 10 ч. 44 мин.

Новочеркасск

01:57

2 мин.

01:59

2735 км.

2 д. 11 ч. 27 мин.

Ростов
Главный

02:53

17 мин.

03:10

2773 км.

2 д. 12 ч. 23 мин.

Староминская-Тимашевск

04:45

5 мин.

04:50

2864 км.

2 д. 14 ч. 15 мин.

Каневская

05:29

2 мин.

05:31

2911 км.

2 д. 14 ч. 59 мин.

Брюховецкая

06:00

2 мин.

06:02

2943 км.

2 д. 15 ч. 30 мин.

Краснодар 1

09:25

17 мин.

09:42

3029 км.

2 д. 18 ч. 55 мин.

Абинская

11:18

2 мин.

11:20

3097 км.

2 д. 20 ч. 48 мин.

Крымская

11:37

5 мин.

11:42

3108 км.

2 д. 21 ч. 7 мин.

Тоннельная
Северо-Кавказская

12:14

18 мин.

12:32

3136 км.

2 д. 21 ч. 44 мин.

Новороссийск

13:02

3150 км.

2 д. 22 ч. 32 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Мурманск → Новороссийск Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Мурманск и Новороссийск

Информация о поезде 285А

Планируете поездку по маршруту Мурманск — Новороссийск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 285А. Этот поезд отправляется со станции Мурманск в 14:30 и прибывает на конечную станцию Новороссийск в 13:02. Вся дорога занимает 2 д. 22 ч. 32 мин., а суммарное время стоянок составляет - 7 ч. 6 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 285А Мурманск - Новороссийск: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

53 станции

Самая длинная остановка:

39 мин. – станция Свирь

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

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Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Зоя Викторовна

    Ехала 2 августа 2021 на этом поезде. 8 вагон. Проводница молодец. Но вот состояние туалета и вагона в целом – не очень. Туалеты до сих пор стоят не био и это печально в сравнении со стоимостью билетов.

    Ответить
  2. Валера

    Очень не нравится что когда покупаешь билет – нет вообще никакой нормальной информации о том вагоне в котором ты будешь ехать. Указывали бы хотя бы год выпуска вагона, наличие кондиционера и било туалета. Уже было бы приблизительно понятно. А так – кот в мешке. Вагон говно полно. За такие деньги как его продавали – тем более.

    Ответить
  3. Лерочка

    В вагоне была перманентная жара. 35+ точно. Кондиционер не работал. Или его не включали – не суть. Чуть не проспала свою остановку. Хорошо что соседка меня разбудила. Проводнице вообще плевать кто и когда должен выходить.

    Ответить
  4. Константин

    Проводниками были мужчины – и в плане обслуживания было все на высоте. В вагоне только было жарко. Потому что не работал кондёр.

    Ответить
  5. Ольга А.

    Спасибо все было прекрасно. Ехала на этом поезде до Москвы. Приятные простыни и комфортные купе.

    Ответить
  6. Владимир

    Поезд полная туфта, потому, что билеты на него можно купить только с конечной станции! Бунтуйте люди против произвола!

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 285А:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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