Маршрут следования и продажа билетов
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19:50
1 д. 10 ч. 5 мин.
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Маршрут следования поезда 268Х Москва — Имеретинский Курорт (Адлер) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Имеретинский Курорт (Адлер) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
19:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Голутвин
21:30
21:32
105 км.
1 ч. 40 мин.
Рязань 2
22:52
23:18
181 км.
3 ч. 2 мин.
Кораблино
00:21
00:23
262 км.
4 ч. 31 мин.
Ряжск 1
00:42
00:44
286 км.
4 ч. 52 мин.
Богоявленск
01:17
01:19
338 км.
5 ч. 27 мин.
Мичуринск
Воронежский
01:54
02:06
378 км.
6 ч. 4 мин.
Грязи
Воронежские
02:56
03:00
434 км.
7 ч. 6 мин.
Усмань
04:13
04:15
483 км.
8 ч. 23 мин.
Воронеж 1
05:13
06:10
538 км.
9 ч. 23 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
07:50
08:07
618 км.
12 ч. 0 мин.
Россошь
10:08
10:46
706 км.
14 ч. 18 мин.
Митрофановка
11:17
11:19
730 км.
15 ч. 27 мин.
Зайцевка
12:09
12:11
772 км.
16 ч. 19 мин.
Кутейниково
12:52
13:05
809 км.
17 ч. 2 мин.
Миллерово
13:53
13:55
864 км.
18 ч. 3 мин.
Каменская
14:56
14:58
930 км.
19 ч. 6 мин.
Лихая
15:23
15:37
949 км.
19 ч. 33 мин.
Зверево
16:00
16:02
965 км.
20 ч. 10 мин.
Сулин
16:20
16:22
980 км.
20 ч. 30 мин.
Шахтная
16:49
16:51
998 км.
20 ч. 59 мин.
Новочеркасск
17:23
17:25
1034 км.
21 ч. 33 мин.
Ростов
Главный
18:12
18:32
1072 км.
22 ч. 22 мин.
Староминская-Тимашевск
20:10
20:12
1163 км.
1 д. 0 ч. 20 мин.
Каневская
20:48
20:50
1210 км.
1 д. 0 ч. 58 мин.
Краснодар 1
22:23
22:38
1328 км.
1 д. 2 ч. 33 мин.
Горячий Ключ
00:14
00:59
1370 км.
1 д. 4 ч. 24 мин.
Туапсе
02:26
02:37
1431 км.
1 д. 6 ч. 36 мин.
Лазаревская
03:18
03:21
1458 км.
1 д. 7 ч. 28 мин.
Лоо
04:03
04:08
1490 км.
1 д. 8 ч. 13 мин.
Сочи
04:32
04:39
1506 км.
1 д. 8 ч. 42 мин.
Хоста
04:58
05:00
1519 км.
1 д. 9 ч. 8 мин.
Адлер
05:11
05:41
1527 км.
1 д. 9 ч. 21 мин.
Имеретинский Курорт
05:55
1533 км.
1 д. 10 ч. 5 мин.
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