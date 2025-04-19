Маршрут следования и продажа билетов
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11:00
1 д. 2 ч. 20 мин.
13:20
19
Маршрут следования поезда 250Щ Москва — Новороссийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Новороссийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
11:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
13:17
13:22
181 км.
2 ч. 17 мин.
Мичуринск
Воронежский
16:00
16:05
379 км.
5 ч. 0 мин.
Грязи
Воронежские
16:49
17:08
435 км.
5 ч. 49 мин.
Придача
Воронеж-Южный
18:54
19:15
540 км.
7 ч. 54 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
20:27
20:59
615 км.
9 ч. 27 мин.
Россошь
22:51
23:03
703 км.
11 ч. 51 мин.
Сулин
03:42
03:44
961 км.
16 ч. 42 мин.
Шахтная
04:11
04:13
979 км.
17 ч. 11 мин.
Новочеркасск
04:45
04:47
1015 км.
17 ч. 45 мин.
Ростов
Главный
05:35
05:57
1053 км.
18 ч. 35 мин.
Староминская-Тимашевск
07:39
07:41
1144 км.
20 ч. 39 мин.
Каневская
08:17
08:19
1191 км.
21 ч. 17 мин.
Брюховецкая
08:48
08:50
1223 км.
21 ч. 48 мин.
Тимашевская
09:11
09:32
1242 км.
22 ч. 11 мин.
Протока
10:43
10:45
1318 км.
23 ч. 43 мин.
Крымская
11:26
11:48
1355 км.
1 д. 0 ч. 26 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
12:20
12:47
1383 км.
1 д. 1 ч. 20 мин.
Новороссийск
13:20
1397 км.
1 д. 2 ч. 20 мин.
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