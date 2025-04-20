Маршрут следования и продажа билетов
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16:55
1 д. 3 ч. 30 мин.
20:25
19
Маршрут следования поезда 250С Новороссийск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новороссийск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новороссийск
16:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
17:21
17:25
14 км.
0 ч. 26 мин.
Крымская
17:55
17:58
42 км.
1 ч. 0 мин.
Протока
19:13
19:15
79 км.
2 ч. 18 мин.
Тимашевская
20:26
21:02
155 км.
3 ч. 31 мин.
Брюховецкая
21:28
21:30
174 км.
4 ч. 33 мин.
Каневская
21:58
22:00
206 км.
5 ч. 3 мин.
Староминская-Тимашевск
23:15
23:17
253 км.
6 ч. 20 мин.
Ростов
Главный
00:53
01:14
344 км.
7 ч. 58 мин.
Новочеркасск
02:05
02:07
382 км.
9 ч. 10 мин.
Шахтная
02:43
02:45
418 км.
9 ч. 48 мин.
Сулин
03:11
03:13
436 км.
10 ч. 16 мин.
Россошь
08:25
08:37
694 км.
15 ч. 30 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
10:03
10:07
782 км.
17 ч. 8 мин.
Придача
Воронеж-Южный
11:56
12:01
857 км.
19 ч. 1 мин.
Грязи
Воронежские
13:38
14:31
962 км.
20 ч. 43 мин.
Мичуринск
Воронежский
15:09
15:13
1018 км.
22 ч. 14 мин.
Рязань 2
17:42
17:47
1216 км.
1 д. 0 ч. 47 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
20:25
1397 км.
1 д. 3 ч. 30 мин.
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