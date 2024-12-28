Маршрут следования и продажа билетов
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18:15
17 ч. 9 мин.
11:24
18
Маршрут следования поезда 240С Ростов-на-Дону — Махачкала на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Махачкала с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
18:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Батайск
18:34
18:36
10 км.
0 ч. 19 мин.
Кущевка
19:32
19:34
75 км.
1 ч. 17 мин.
Тихорецкая
20:54
20:57
162 км.
2 ч. 39 мин.
Кавказская
21:47
22:05
220 км.
3 ч. 32 мин.
Гулькевичи
22:27
22:29
233 км.
4 ч. 12 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
23:15
23:18
285 км.
5 ч. 0 мин.
Невинномысская
00:18
00:21
362 км.
6 ч. 3 мин.
Минеральные Воды
01:35
02:14
466 км.
7 ч. 20 мин.
Георгиевск
02:41
02:43
493 км.
8 ч. 26 мин.
Прохладная
03:38
04:08
558 км.
9 ч. 23 мин.
Моздок
04:56
04:58
605 км.
10 ч. 41 мин.
Ищерская
05:49
05:51
643 км.
11 ч. 34 мин.
Червленная
07:08
07:10
709 км.
12 ч. 53 мин.
Гудермес
07:45
07:48
733 км.
13 ч. 30 мин.
Хасав-Юрт
08:50
08:55
772 км.
14 ч. 35 мин.
Кизилюрт
09:51
09:59
795 км.
15 ч. 36 мин.
Махачкала
11:24
852 км.
17 ч. 9 мин.
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