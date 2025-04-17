Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 239Х Москва — Брянск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Брянск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
13:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Калуга
Сергиев Скит
15:45
15:47
162 км.
2 ч. 10 мин.
Сухиничи
Главные
16:36
16:40
234 км.
3 ч. 1 мин.
Брянск Орловский
17:47
343 км.
4 ч. 12 мин.
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