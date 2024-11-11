Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 239Й Уфа — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Уфа — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Уфа
14:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аксаково
17:53
17:55
141 км.
3 ч. 28 мин.
Абдулино
18:43
18:45
190 км.
4 ч. 18 мин.
Бугуруслан
20:05
20:07
271 км.
5 ч. 40 мин.
Похвистнево
20:24
20:26
290 км.
5 ч. 59 мин.
Новоотрадная
21:18
21:20
351 км.
6 ч. 53 мин.
Кинель
22:16
22:18
400 км.
7 ч. 51 мин.
Самара
23:05
00:05
434 км.
8 ч. 40 мин.
Новокуйбышевская
00:33
00:35
450 км.
10 ч. 8 мин.
Чапаевск
00:57
00:59
470 км.
10 ч. 32 мин.
Сызрань 1
02:44
02:49
554 км.
12 ч. 19 мин.
Инза
05:48
05:56
713 км.
15 ч. 23 мин.
Рузаевка
07:37
07:52
807 км.
17 ч. 12 мин.
Кадошкино
08:34
08:36
841 км.
18 ч. 9 мин.
Ковылкино
09:13
09:15
873 км.
18 ч. 48 мин.
Зубова Поляна
10:22
10:24
943 км.
19 ч. 57 мин.
Рязань 1
14:07
14:22
1154 км.
23 ч. 42 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
17:38
1335 км.
1 д. 3 ч. 13 мин.
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