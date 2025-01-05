Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 234Щ Курск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Курск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Курск
20:19
0 км.
0 ч. 0 мин.
Орел
22:21
22:59
136 км.
2 ч. 2 мин.
Мценск
23:40
23:42
182 км.
3 ч. 21 мин.
Тула
Московский Вокзал
01:11
01:46
302 км.
4 ч. 52 мин.
Алексин
03:14
03:16
348 км.
6 ч. 55 мин.
Калуга 1
04:15
04:50
399 км.
7 ч. 56 мин.
Малоярославец
05:42
05:44
453 км.
9 ч. 23 мин.
Обнинское
05:58
06:00
465 км.
9 ч. 39 мин.
Балабаново
06:10
06:12
475 км.
9 ч. 51 мин.
Москва
Киевский Вокзал
07:35
559 км.
11 ч. 16 мин.
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