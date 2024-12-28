Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 227С Анапа — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
16:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тимашевская
19:50
19:54
147 км.
3 ч. 38 мин.
Брюховецкая
20:22
20:24
166 км.
4 ч. 10 мин.
Каневская
20:55
20:57
198 км.
4 ч. 43 мин.
Староминская-Тимашевск
22:00
22:05
245 км.
5 ч. 48 мин.
Ростов
Главный
23:28
23:46
336 км.
7 ч. 16 мин.
Новочеркасск
00:34
00:36
374 км.
8 ч. 22 мин.
Шахтная
01:12
01:14
410 км.
9 ч. 0 мин.
Сулин
02:00
02:02
428 км.
9 ч. 48 мин.
Зверево
02:24
02:26
443 км.
10 ч. 12 мин.
Лихая
02:55
03:25
459 км.
10 ч. 43 мин.
Каменская
03:52
03:54
478 км.
11 ч. 40 мин.
Миллерово
04:49
04:51
544 км.
12 ч. 37 мин.
Кутейниково
05:42
05:44
599 км.
13 ч. 30 мин.
Россошь
07:22
07:37
701 км.
15 ч. 10 мин.
Евдаково
08:58
09:00
760 км.
16 ч. 46 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
09:37
09:42
790 км.
17 ч. 25 мин.
Придача
Воронеж-Южный
11:30
11:34
865 км.
19 ч. 18 мин.
Липецк
14:45
14:55
976 км.
22 ч. 33 мин.
Елец
16:05
16:36
1046 км.
23 ч. 53 мин.
Ефремов
18:10
18:12
1112 км.
1 д. 1 ч. 58 мин.
Узловая 1
Московской жд
19:59
20:03
1204 км.
1 д. 3 ч. 47 мин.
Сухиничи Узловые
01:42
02:10
1389 км.
1 д. 9 ч. 30 мин.
Москва
Киевский Вокзал
05:45
1618 км.
1 д. 13 ч. 33 мин.
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