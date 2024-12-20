Маршрут следования и продажа билетов
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20:24
1 д. 13 ч. 29 мин.
09:53
49
Маршрут следования поезда 207Г Воркута — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Воркута — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Воркута
20:24
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чум
21:45
21:46
55 км.
1 ч. 21 мин.
Сейда
21:56
21:58
61 км.
1 ч. 32 мин.
Сивая Маска
22:55
22:56
108 км.
2 ч. 31 мин.
Марков
23:35
23:37
141 км.
3 ч. 11 мин.
Инта 1
01:25
01:42
234 км.
5 ч. 1 мин.
Косью
02:51
02:52
308 км.
6 ч. 27 мин.
Янью
03:26
03:28
338 км.
7 ч. 2 мин.
Сыня
03:50
03:51
358 км.
7 ч. 26 мин.
Печора
04:31
05:07
402 км.
8 ч. 7 мин.
Кожва 1
05:29
05:31
414 км.
9 ч. 5 мин.
Чикшино
06:04
06:06
449 км.
9 ч. 40 мин.
Каджером
06:41
06:42
484 км.
10 ч. 17 мин.
Талый
06:57
06:58
495 км.
10 ч. 33 мин.
Зеленоборск
07:25
07:26
518 км.
11 ч. 1 мин.
Ираель
07:39
07:41
528 км.
11 ч. 15 мин.
Малая Пера
08:09
08:10
558 км.
11 ч. 45 мин.
Сосногорск
09:22
09:45
637 км.
12 ч. 58 мин.
Ухта
10:03
10:13
646 км.
13 ч. 39 мин.
Ярега
10:36
10:37
661 км.
14 ч. 12 мин.
Юкарка
11:16
11:17
702 км.
14 ч. 52 мин.
Чиньяворык
11:33
11:34
712 км.
15 ч. 9 мин.
Иоссер
12:07
12:08
748 км.
15 ч. 43 мин.
Синдор
12:30
12:31
767 км.
16 ч. 6 мин.
Княжпогост
13:22
13:24
825 км.
16 ч. 58 мин.
Микунь
14:10
14:33
874 км.
17 ч. 46 мин.
Межег
15:13
15:15
919 км.
18 ч. 49 мин.
Урдома
16:14
16:16
978 км.
19 ч. 50 мин.
Низовка
17:35
17:40
1072 км.
21 ч. 11 мин.
Сольвычегодск
18:06
18:08
1084 км.
21 ч. 42 мин.
Котлас Южный
18:35
19:41
1097 км.
22 ч. 11 мин.
Савватия
20:11
20:12
1127 км.
23 ч. 47 мин.
Сусоловка
20:35
20:37
1151 км.
1 д. 0 ч. 11 мин.
Луза
21:06
21:10
1174 км.
1 д. 0 ч. 42 мин.
Пинюг
22:17
22:19
1225 км.
1 д. 1 ч. 53 мин.
Опарино
23:23
23:30
1277 км.
1 д. 2 ч. 59 мин.
Мураши
00:43
00:48
1340 км.
1 д. 4 ч. 19 мин.
Юрья
01:54
01:56
1383 км.
1 д. 5 ч. 30 мин.
Киров
Пассажирский
03:10
03:44
1439 км.
1 д. 6 ч. 46 мин.
Лянгасово
04:02
04:03
1452 км.
1 д. 7 ч. 38 мин.
Оричи
04:26
04:27
1478 км.
1 д. 8 ч. 2 мин.
Марадыковский
04:47
04:48
1504 км.
1 д. 8 ч. 23 мин.
Котельнич 1
05:07
05:21
1521 км.
1 д. 8 ч. 43 мин.
Буреполом
06:14
06:15
1591 км.
1 д. 9 ч. 50 мин.
Пижма
06:29
06:30
1608 км.
1 д. 10 ч. 5 мин.
Шахунья
06:56
06:58
1643 км.
1 д. 10 ч. 32 мин.
Урень
07:40
07:42
1697 км.
1 д. 11 ч. 16 мин.
Семенов
09:00
09:02
1805 км.
1 д. 12 ч. 36 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
09:53
1866 км.
1 д. 13 ч. 29 мин.
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