Маршрут следования и продажа билетов
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20:00
1 д. 15 ч. 25 мин.
11:25
31
Маршрут следования поезда 195М Москва — Симферополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Симферополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
20:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Узуново
22:28
22:53
145 км.
2 ч. 28 мин.
Михайлов
23:32
23:34
189 км.
3 ч. 32 мин.
Павелец-Тульский
00:13
00:15
239 км.
4 ч. 13 мин.
Милославское
00:45
00:50
266 км.
4 ч. 45 мин.
Троекурово
01:21
01:23
291 км.
5 ч. 21 мин.
Раненбург
01:44
01:46
315 км.
5 ч. 44 мин.
Богоявленск
02:08
02:10
337 км.
6 ч. 8 мин.
Мичуринск
Воронежский
02:45
02:57
377 км.
6 ч. 45 мин.
Грязи
Воронежские
04:03
04:23
433 км.
8 ч. 3 мин.
Придача
Воронеж-Южный
06:44
06:48
538 км.
10 ч. 44 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
09:19
09:25
613 км.
13 ч. 19 мин.
Россошь
12:11
12:37
701 км.
16 ч. 11 мин.
Митрофановка
13:08
13:10
725 км.
17 ч. 8 мин.
Зайцевка
13:49
13:51
767 км.
17 ч. 49 мин.
Кутейниково
14:29
14:30
804 км.
18 ч. 29 мин.
Миллерово
15:18
15:20
859 км.
19 ч. 18 мин.
Каменская
16:18
16:20
925 км.
20 ч. 18 мин.
Лихая
16:45
17:17
944 км.
20 ч. 45 мин.
Сулин
18:03
18:05
975 км.
22 ч. 3 мин.
Шахтная
18:34
18:36
993 км.
22 ч. 34 мин.
Новочеркасск
19:22
19:24
1029 км.
23 ч. 22 мин.
Ростов
Главный
20:28
21:01
1067 км.
1 д. 0 ч. 28 мин.
Тимашевская
00:27
00:29
1252 км.
1 д. 4 ч. 27 мин.
Тамань
04:12
04:44
1408 км.
1 д. 8 ч. 12 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
05:12
05:22
1452 км.
1 д. 9 ч. 12 мин.
Багерово
05:38
05:41
1462 км.
1 д. 9 ч. 38 мин.
Семь Колодезей
06:24
06:28
1504 км.
1 д. 10 ч. 24 мин.
Владиславовка
07:27
07:32
1538 км.
1 д. 11 ч. 27 мин.
Джанкой
09:13
09:40
1635 км.
1 д. 13 ч. 13 мин.
Симферополь
11:25
1721 км.
1 д. 15 ч. 25 мин.
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