Маршрут следования и продажа билетов
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19:35
10 ч. 0 мин.
05:35
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Маршрут следования поезда 185А Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
19:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бологое-Московское
00:49
01:06
311 км.
5 ч. 14 мин.
Тверь
02:41
02:42
471 км.
7 ч. 6 мин.
Москва
Курский Вокзал
05:35
633 км.
10 ч. 0 мин.
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