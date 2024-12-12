Маршрут следования и продажа билетов
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18:40
1 д. 18 ч. 56 мин.
13:36
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Маршрут следования поезда 182С Симферополь — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Симферополь — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Симферополь
18:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Джанкой
20:00
20:25
86 км.
1 ч. 20 мин.
Владиславовка
21:46
21:52
183 км.
3 ч. 6 мин.
Тамань
00:10
00:40
310 км.
5 ч. 30 мин.
Тимашевская
04:13
04:44
466 км.
9 ч. 33 мин.
Ростов
Главный
07:44
08:09
651 км.
13 ч. 4 мин.
Россошь
16:13
16:25
980 км.
21 ч. 33 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
17:59
18:08
1068 км.
23 ч. 19 мин.
Придача
Воронеж-Южный
19:12
19:16
1143 км.
1 д. 0 ч. 32 мин.
Грязи
Воронежские
21:12
21:32
1248 км.
1 д. 2 ч. 32 мин.
Мичуринск
Воронежский
22:15
22:19
1304 км.
1 д. 3 ч. 35 мин.
Богоявленск
22:52
22:54
1344 км.
1 д. 4 ч. 12 мин.
Рязань 2
01:04
01:30
1502 км.
1 д. 6 ч. 24 мин.
Тверь
06:25
06:27
1844 км.
1 д. 11 ч. 45 мин.
Вышний Волочек
08:28
08:29
1960 км.
1 д. 13 ч. 48 мин.
Бологое-Московское
09:47
09:59
2003 км.
1 д. 15 ч. 7 мин.
Угловка
10:35
10:36
2053 км.
1 д. 15 ч. 55 мин.
Малая Вишера
11:39
11:40
2154 км.
1 д. 16 ч. 59 мин.
Чудово-Московское
12:07
12:08
2197 км.
1 д. 17 ч. 27 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
13:36
2313 км.
1 д. 18 ч. 56 мин.
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