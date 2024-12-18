Маршрут следования и продажа билетов
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15:19
2 д. 18 ч. 40 мин.
09:59
45
Маршрут следования поезда 119Э Кисловодск — Тюмень на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кисловодск — Тюмень с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кисловодск
15:19
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ессентуки
15:48
15:52
19 км.
0 ч. 29 мин.
Пятигорск
16:10
16:15
35 км.
0 ч. 51 мин.
Минеральные Воды
16:48
17:22
55 км.
1 ч. 29 мин.
Невинномысская
18:43
18:48
159 км.
3 ч. 24 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
19:48
19:55
236 км.
4 ч. 29 мин.
Кавказская
20:56
21:30
301 км.
5 ч. 37 мин.
Ея
23:45
23:48
360 км.
8 ч. 26 мин.
Белоглинская
00:10
00:13
378 км.
8 ч. 51 мин.
Песчанокопская
00:34
00:37
398 км.
9 ч. 15 мин.
Сальск
01:34
02:04
447 км.
10 ч. 15 мин.
Пролетарская
02:40
02:43
474 км.
11 ч. 21 мин.
Двойная
03:21
03:24
506 км.
12 ч. 2 мин.
Куберле
03:45
03:47
525 км.
12 ч. 26 мин.
Волгодонская
05:17
05:22
581 км.
13 ч. 58 мин.
Морозовская
07:45
08:17
676 км.
16 ч. 26 мин.
Суровикино
09:43
09:53
755 км.
18 ч. 24 мин.
Волгоград 1
12:41
13:24
878 км.
21 ч. 22 мин.
Петров Вал
16:35
16:41
1044 км.
1 д. 1 ч. 16 мин.
Саратов 1
Пассажирский
20:25
21:03
1209 км.
1 д. 5 ч. 6 мин.
Сенная
23:25
23:27
1304 км.
1 д. 8 ч. 6 мин.
Кулатка
00:37
00:39
1379 км.
1 д. 9 ч. 18 мин.
Возрождение
01:03
01:05
1405 км.
1 д. 9 ч. 44 мин.
Сызрань Город
02:15
02:22
1457 км.
1 д. 10 ч. 56 мин.
Ульяновск
Центральный
06:28
07:16
1582 км.
1 д. 15 ч. 9 мин.
Буа
08:50
08:52
1659 км.
1 д. 17 ч. 31 мин.
Свияжск
11:04
11:14
1753 км.
1 д. 19 ч. 45 мин.
Зеленый Дол
11:28
11:30
1758 км.
1 д. 20 ч. 9 мин.
Казань
Пассажирская
12:30
13:40
1792 км.
1 д. 21 ч. 11 мин.
Арск
15:04
15:07
1850 км.
1 д. 23 ч. 45 мин.
Шемордан
15:41
15:44
1883 км.
2 д. 0 ч. 22 мин.
Кукмор
16:16
16:20
1915 км.
2 д. 0 ч. 57 мин.
Вятские Поляны
16:31
16:33
1923 км.
2 д. 1 ч. 12 мин.
Кизнер
17:07
17:09
1953 км.
2 д. 1 ч. 48 мин.
Можга
17:52
17:54
1999 км.
2 д. 2 ч. 33 мин.
Агрыз
18:43
19:12
2049 км.
2 д. 3 ч. 24 мин.
Сарапул
20:10
20:12
2096 км.
2 д. 4 ч. 51 мин.
Янаул
21:12
21:14
2169 км.
2 д. 5 ч. 53 мин.
Чернушка
22:11
22:13
2243 км.
2 д. 6 ч. 52 мин.
Красноуфимск
23:54
23:56
2346 км.
2 д. 8 ч. 35 мин.
Дружинино
01:54
02:24
2455 км.
2 д. 10 ч. 35 мин.
Ревда
03:00
03:02
2479 км.
2 д. 11 ч. 41 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
03:45
04:36
2520 км.
2 д. 12 ч. 26 мин.
Богданович
06:31
06:33
2608 км.
2 д. 15 ч. 12 мин.
Тюмень
09:59
2822 км.
2 д. 18 ч. 40 мин.
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