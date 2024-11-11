Поезд 115Й Уфа — Москва

Маршрут следования и продажа билетов

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Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

23:55

Уфа

1 д. 5 ч. 17 мин.

05:12

Москва

32

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Маршрут следования поезда 115Й Уфа — Москва на карте со всеми остановками

Расписание поезда Уфа — Москва с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Уфа

23:55

0 км.

0 ч. 0 мин.

Дема

00:11

1 мин.

00:12

9 км.

0 ч. 16 мин.

Чишмы 1

01:01

2 мин.

01:03

40 км.

1 ч. 6 мин.

Буздяк

02:07

2 мин.

02:09

96 км.

2 ч. 12 мин.

Кандры

02:43

25 мин.

03:08

123 км.

2 ч. 48 мин.

Туймазы

03:38

7 мин.

03:45

148 км.

3 ч. 43 мин.

Уруссу

04:12

2 мин.

04:14

164 км.

4 ч. 17 мин.

Бугульма

05:30

10 мин.

05:40

206 км.

5 ч. 35 мин.

Клявлино

06:54

2 мин.

06:56

264 км.

6 ч. 59 мин.

Шентала

07:47

2 мин.

07:49

305 км.

7 ч. 52 мин.

Челна

08:13

2 мин.

08:15

329 км.

8 ч. 18 мин.

Нурлат

08:40

5 мин.

08:45

348 км.

8 ч. 45 мин.

Погрузная

09:21

2 мин.

09:23

379 км.

9 ч. 26 мин.

Димитровград

10:23

5 мин.

10:28

433 км.

10 ч. 28 мин.

Верхняя Терраса

11:49

2 мин.

11:51

503 км.

11 ч. 54 мин.

Ульяновск
Центральный

12:35

40 мин.

13:15

518 км.

12 ч. 40 мин.

Майна

14:28

4 мин.

14:32

566 км.

14 ч. 33 мин.

Вешкайма

15:24

8 мин.

15:32

599 км.

15 ч. 29 мин.

Глотовка

16:05

2 мин.

16:07

628 км.

16 ч. 10 мин.

Инза

16:42

29 мин.

17:11

652 км.

16 ч. 47 мин.

Ночка

17:30

2 мин.

17:32

668 км.

17 ч. 35 мин.

Воеводское

18:21

2 мин.

18:23

716 км.

18 ч. 26 мин.

Рузаевка

18:59

20 мин.

19:19

746 км.

19 ч. 4 мин.

Кадошкино

19:59

3 мин.

20:02

780 км.

20 ч. 4 мин.

Ковылкино

20:39

3 мин.

20:42

812 км.

20 ч. 44 мин.

Торбеево

21:26

2 мин.

21:28

856 км.

21 ч. 31 мин.

Потьма

21:52

2 мин.

21:54

878 км.

21 ч. 57 мин.

Зубова Поляна

22:06

2 мин.

22:08

883 км.

22 ч. 11 мин.

Сасово

23:07

4 мин.

23:11

949 км.

23 ч. 12 мин.

Шилово

00:09

2 мин.

00:11

1016 км.

1 д. 0 ч. 14 мин.

Рязань 1

01:40

12 мин.

01:52

1099 км.

1 д. 1 ч. 45 мин.

Москва Казанская
Казанский Вокзал

05:12

1280 км.

1 д. 5 ч. 17 мин.

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Погода на станциях Уфа и Москва

Информация о поезде 115Й

Планируете поездку по маршруту Уфа — Москва? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 115Й. Этот поезд отправляется со станции Уфа в 23:55 и прибывает на конечную станцию Москва в 05:12. Вся дорога занимает 1 д. 5 ч. 17 мин., а суммарное время стоянок составляет - 3 ч. 26 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 115Й

Количество остановок поезда:

32 станции

Самая длинная остановка:

40 мин. – станция Ульяновск (Центральный)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом zhd-online.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. Zhd-online.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

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Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

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Отзывы пассажиров о поезде: 7

  1. Дмитрий

    Лучше возьмите другой! Нет био туалетов, сортиры закрывают за час до прибытия. В туалете пахнет приятней чем в самом поезде. Давно не ездил на таких помойках. Причём стоимость билета такаяже как и поезд с биотуалетом.

    Ответить
  2. Ольга

    Не понравилось что постельное белье нужно самому застилать. Дали мне комплект без наволочки. Пришлось идти к проводнице искать наволочку. Она не дала, сказала что нет. И мне просто не повезло. Безобразие.

    Ответить
  3. Григорий

    Ехал в плацкартном вагоне, потому что было дешевле. Не разочаровался. У нас было чисто и уютно, вежливые проводницы. Туалет работал с начала и до конца исправно. Причем это был БИО туалет.

    Ответить
  4. Тамара

    Сделайте что-нибудь пожалуйста с кондиционерами, под которыми невозможно спать на верхней полке. Что ни поездка – то простуда! Мужа продуло, слег на 2 недели. И все из-за вашего кондиционера.

    Ответить
  5. Лариса

    Выбирать особо не приходилось, пришлось ехать на этом поезде. Я скажу так – я не до конца осталась довольна. Матрасы какие-то старые, стоимость билетов по сравнению с тем сервисом, который предлагается, просто космическая. Я думала что таких вагонов больше нет. Оказалось они еще в обиходе.

    Ответить
  6. Василий Егорович

    Спасибо за хорошую поездку. Впечатления замечательные.

    Ответить
  7. Татьяна

    Повезло попасть на новый вагон))))))))) Я до этого ехала – вагон был не то что из прошлого – скорее из позапрошлого века!! А тут вообще крутой! Новенький такой. Чистый весь и светлый. Считаю что давно пора все старые вот на такие новые заменить))))))) Тут хоть понятно за что платишь деньги.

    Ответить
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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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