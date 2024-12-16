Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 113М Москва — Краснодар на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Краснодар с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
12:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Мордвес
15:33
15:35
133 км.
2 ч. 43 мин.
Венев
16:02
16:05
158 км.
3 ч. 12 мин.
Грицово
16:27
16:29
182 км.
3 ч. 37 мин.
Маклец
16:44
16:46
189 км.
3 ч. 54 мин.
Узловая 1
Московской жд
17:03
17:07
199 км.
4 ч. 13 мин.
Жданка
17:34
17:36
221 км.
4 ч. 44 мин.
Товарково
17:49
17:51
231 км.
4 ч. 59 мин.
Волово
18:16
18:18
249 км.
5 ч. 26 мин.
Ефремов
19:17
19:19
295 км.
6 ч. 27 мин.
Елец
20:37
21:08
361 км.
7 ч. 47 мин.
Липецк
22:17
22:32
431 км.
9 ч. 27 мин.
Придача
Воронеж-Южный
00:45
00:53
542 км.
11 ч. 55 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
02:03
02:56
617 км.
13 ч. 13 мин.
Россошь
04:27
04:39
705 км.
15 ч. 37 мин.
Ростов
Главный
12:28
12:48
1034 км.
23 ч. 38 мин.
Краснодар 1
16:48
1284 км.
1 д. 3 ч. 58 мин.
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