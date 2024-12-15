Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 086Щ Климово — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Климово — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Климов
17:42
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новозыбков
18:14
18:29
23 км.
0 ч. 32 мин.
Клинцы
19:07
19:25
53 км.
1 ч. 25 мин.
Унеча
19:57
20:25
85 км.
2 ч. 15 мин.
Почеп
21:25
21:45
138 км.
3 ч. 43 мин.
Пильшино
22:20
22:27
174 км.
4 ч. 38 мин.
Выгоничи
22:41
22:44
183 км.
4 ч. 59 мин.
Брянск-Льговский
Брянск-2
23:17
23:22
208 км.
5 ч. 35 мин.
Брянск Орловский
23:35
00:20
213 км.
5 ч. 53 мин.
Сухиничи
Главные
01:50
02:20
322 км.
8 ч. 8 мин.
Воротынск
03:09
03:11
385 км.
9 ч. 27 мин.
Калуга
Сергиев Скит
03:22
03:37
394 км.
9 ч. 40 мин.
Малоярославец
04:25
04:27
450 км.
10 ч. 43 мин.
Балабаново
04:48
04:50
472 км.
11 ч. 6 мин.
Бекасово 1
05:17
05:19
502 км.
11 ч. 35 мин.
Москва
Киевский Вокзал
06:20
559 км.
12 ч. 38 мин.
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